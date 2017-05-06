Боевые действия прекращаются в зонах деэскалации в Сирии
На границах районов деэскалации будут организованы зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи.
На границах районов деэскалации будут организованы зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи.
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Любые боевые действия прекращаются с субботы в четырех зонах деэскалации в Сирии. Согласно подписанному делегациями России, Ирана и Турции 4 мая в Астане меморандуму о формировании подобных территорий, это провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций (Алеппо, Латакия и Хама), район к северу от Хомса, пригород Дамаска Восточная Гута и ряд провинций в южной части Сирии — Дераа и
При этом
«Мы готовы прекратить боевую работу там, но только в том случае, если там не будет попыток дестабилизации», — подчеркнул глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Деэскалация изнутри
На границах районов деэскалации организуют зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.
Гаранты перемирия через 10 дней (14 мая — прим. ТАСС) после подписания меморандума образуют Совместную рабочую группу по деэскалации, которая будет заниматься в том числе определением границ зон деэскалации и зон безопасности. К 27 мая будут подготовлены карты соответствующих районов.
Как отметил Лаврентьев, документ может получить «бессрочное звучание».
Бесполетная зона для США
Зоны деэскалации в Сирии будут закрыты для авиации США и коалиции, рассказал Александр Лаврентьев.
Дело в том, что в зонах деэскалации работа авиации, особенно сил коалиции, абсолютно не предусматривается. Даже с уведомлением, без уведомления. Этот вопрос сейчас закрыт
«Единственное, где может работать авиация коалиции, — это, конечно, по объектам ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ТАСС), — продолжил дипломат. — Авиация располагается в районе сосредоточения сил этой группировки в районе Ракки, других населенных пунктов, в районе Евфрата, Дейр-эз-Зора».
«Что касается их действий в зоне деэскалации, то в настоящее время они все закрыты для их полетов», — подчеркнул глава делегации РФ.
По его словам, в меморандуме о зонах деэскалации об этом не прописано, но полеты авиации прекращаются над этими территориями.
Мы как гаранты будем тщательно отслеживать все действия на этом направлении