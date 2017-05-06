Боевые действия прекращаются в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Любые боевые действия прекращаются с субботы в четырех зонах деэскалации в Сирии. Согласно подписанному делегациями России, Ирана и Турции 4 мая в Астане меморандуму о формировании подобных территорий, это провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций (Алеппо, Латакия и Хама), район к северу от Хомса, пригород Дамаска Восточная Гута и ряд провинций в южной части Сирии — Дераа и Эль-Кунейтра.

Под запрет подпадают и полеты военной авиации, даже сирийской, с целью противодействия террористам

Под запрет подпадают и полеты военной авиации, даже сирийской, с целью противодействия террористам

При этом страны-гаранты примут все необходимые меры для борьбы с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределами.

На переговорах в Астане приняли меморандум о зонах безопасности в Сирии

«Мы готовы прекратить боевую работу там, но только в том случае, если там не будет попыток дестабилизации», — подчеркнул глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Деэскалация изнутри

На границах районов деэскалации организуют зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.

Гаранты перемирия через 10 дней (14 мая — прим. ТАСС) после подписания меморандума образуют Совместную рабочую группу по деэскалации, которая будет заниматься в том числе определением границ зон деэскалации и зон безопасности. К 27 мая будут подготовлены карты соответствующих районов.