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00:32 (мск), источник: ТАСС

Боевые действия прекращаются в зонах деэскалации в Сирии

На границах районов деэскалации будут организованы зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Любые боевые действия прекращаются с субботы в четырех зонах деэскалации в Сирии. Согласно подписанному делегациями России, Ирана и Турции 4 мая в Астане меморандуму о формировании подобных территорий, это провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций (Алеппо, Латакия и Хама), район к северу от Хомса, пригород Дамаска Восточная Гута и ряд провинций в южной части Сирии — Дераа и Эль-Кунейтра.

Под запрет подпадают и полеты военной авиации, даже сирийской, с целью противодействия террористам

При этом страны-гаранты примут все необходимые меры для борьбы с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределами.

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«Мы готовы прекратить боевую работу там, но только в том случае, если там не будет попыток дестабилизации», — подчеркнул глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Деэскалация изнутри

На границах районов деэскалации организуют зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.

Гаранты перемирия через 10 дней (14 мая — прим. ТАСС) после подписания меморандума образуют Совместную рабочую группу по деэскалации, которая будет заниматься в том числе определением границ зон деэскалации и зон безопасности. К 27 мая будут подготовлены карты соответствующих районов.

Меморандум рассчитан на полгода с возможностью автоматического продления на аналогичный период

Как отметил Лаврентьев, документ может получить «бессрочное звучание».

Бесполетная зона для США

Зоны деэскалации в Сирии будут закрыты для авиации США и коалиции, рассказал Александр Лаврентьев.

Дело в том, что в зонах деэскалации работа авиации, особенно сил коалиции, абсолютно не предусматривается. Даже с уведомлением, без уведомления. Этот вопрос сейчас закрыт
Александр Лаврентьев
Глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию
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«Единственное, где может работать авиация коалиции, — это, конечно, по объектам ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ТАСС), — продолжил дипломат. — Авиация располагается в районе сосредоточения сил этой группировки в районе Ракки, других населенных пунктов, в районе Евфрата, Дейр-эз-Зора».

«Что касается их действий в зоне деэскалации, то в настоящее время они все закрыты для их полетов», — подчеркнул глава делегации РФ.

По его словам, в меморандуме о зонах деэскалации об этом не прописано, но полеты авиации прекращаются над этими территориями.

Мы как гаранты будем тщательно отслеживать все действия на этом направлении
Александр Лаврентьев
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