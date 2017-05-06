СМИ: протестующие разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Протестующие подожгли и разрушили памятник
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Протестующие подожгли и разрушили памятник
Как сообщается, протестующие подожгли памятник, расположенный на площади в городе
По данным издания, местные власти пока не прокомментировали случившееся.
Протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи.
Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.