WSJ узнала о сборе данных об окружении Трампа по расследованию выборов

Комитет по разведке Сената США разослал письма помощникам президента Дональда Трампа по его предвыборной кампании, в частности, бывшему главе предвыборного штаба Полу Манафорту, экс-помощникам Трампа Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну, а также бывшему помощнику американского лидера по национальной безопасности генерал-лейтенанту в отставке Майклу Флинну, с требованием предоставить данные об их работе до и после президентских выборов, которые прошли в ноябре 2016 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных источников.

В письме Картеру Пейджу, с текстом которого ознакомилось издание, сенатский комитет также попросил предоставить для ознакомления список всех его встреч с какими-либо российскими чиновниками или бизнесменами в период с 16 июня 2015 года по 20 января 2017 года с указанием конкретных дат, мест всех присутствовавших при этом людей, а также с приложением копий записей, которые были сделаны во время переговоров.

Также комитет по разведке особо попросил выслать данные обо всех встречах окружения Трампа, запланированных на 19 мая, о которых он знает, а также переписку Пейджа с Трампом, в которой упоминается Россия.

Сам Картер Пейдж, отмечает издание, в ответе на письмо комитета Сената США по разведке назвал требование властей «комически поддельным запросом».