WSJ узнала о сборе данных об окружении Трампа по расследованию выборов

Комитет по разведке Сената США разослал письма помощникам президента Дональда Трампа по его предвыборной кампании, в частности, бывшему главе предвыборного штаба Полу Манафорту, экс-помощникам Трампа Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну, а также бывшему помощнику американского лидера по национальной безопасности генерал-лейтенанту в отставке Майклу Флинну, с требованием предоставить данные об их работе до и после президентских выборов, которые прошли в ноябре 2016 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных источников.
В письме Картеру Пейджу, с текстом которого ознакомилось издание, сенатский комитет также попросил предоставить для ознакомления список всех его встреч с какими-либо российскими чиновниками или бизнесменами в период с 16 июня 2015 года по 20 января 2017 года с указанием конкретных дат, мест всех присутствовавших при этом людей, а также с приложением копий записей, которые были сделаны во время переговоров.
Также комитет по разведке особо попросил выслать данные обо всех встречах окружения Трампа, запланированных на 19 мая, о которых он знает, а также переписку Пейджа с Трампом, в которой упоминается Россия.
Сам Картер Пейдж, отмечает издание, в ответе на письмо комитета Сената США по разведке назвал требование властей «комически поддельным запросом».
Издание указывает, что такие требования американских властей свидетельствуют об активизации расследования о предполагаемом вмешательстве в президенские выборы в США, в котором Вашингтон обвиняет Россию
Манафорту, Пейджу, Стоуну и Флинну предстоит в отдельном порядке явиться в комитет по разведке Палаты представителей конгресса США для того, чтобы ответить на вопросы по следствию.
В начале апреля глава комиссии, расследующей предполагаемое вмешательство России в американские выборы, Девин Нуньес заявил о своем решении «временно отстраниться» от следственных мероприяти. На это он пошел после обвинений в свой адрес о неэффективности расследования и защите интересов Трампа. За месяц до этого, в начале марта, самоотвод от расследования любых связанных с предвыборной компанией Трампа дел взял и генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Причиной этому послужила информация о его контактах с российским послом Сергеем Кисляком.
США обвиняют Россию во вмешательстве в ход предвыборной кампании в США. По данным американских спецслужб, российские хакеры совершили атаки на серверы Национального комитета Демократической партии Хиллари Клинтон. В Москве неоднократно опровергали эти обвинения.