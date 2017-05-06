Юрий Трутнев о проекте США по контролю портов: пусть займутся своими делами
Ранее сообщалось, что администрация США может взять на особый контроль российские порты Приморья и Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что администрация США может взять на особый контроль российские порты Приморья и Хабаровского края.
Хабаровск, 6 мая, AmurMedia.
США должны заниматься своими внутренними делами, а не заявлять о планах по контролю за портами на Дальнем Востоке России, заявил
«Соединенным Штатам Америки надо заниматься делами Соединенных Штатов Америки. Что касается наших портов, у нас вполне достаточно органов власти и контрольных органов, которые в состоянии проконтролировать исполнение всех международных обязательств, которые взяла на себя Россия», — сказал Трутнев журналистам на просьбу прокомментировать соответствующее решение, принятое палатой представителей конгресса США.
Напомним, администрация США может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино в контексте выполнения санкций против КНДР. Подобная норма содержится в законопроекте, принятом в четверг палатой представителей конгресса США. Если закон будет принят, то президент США будет обязан ежегодно в течение пяти лет предоставлять конгрессменам полный отчет о портах и аэропортах, задействованных при нарушении