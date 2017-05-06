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09:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Юрий Трутнев о проекте США по контролю портов: пусть займутся своими делами

Ранее сообщалось, что администрация США может взять на особый контроль российские порты Приморья и Хабаровского края.

Источник: Пресс-служба Президента России

Хабаровск, 6 мая, AmurMedia.

США должны заниматься своими внутренними делами, а не заявлять о планах по контролю за портами на Дальнем Востоке России, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Сообщалось, что администрация США может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино в контексте выполнения санкций против КНДР, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости.

«Соединенным Штатам Америки надо заниматься делами Соединенных Штатов Америки. Что касается наших портов, у нас вполне достаточно органов власти и контрольных органов, которые в состоянии проконтролировать исполнение всех международных обязательств, которые взяла на себя Россия», — сказал Трутнев журналистам на просьбу прокомментировать соответствующее решение, принятое палатой представителей конгресса США.

Напомним, администрация США может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино в контексте выполнения санкций против КНДР. Подобная норма содержится в законопроекте, принятом в четверг палатой представителей конгресса США. Если закон будет принят, то президент США будет обязан ежегодно в течение пяти лет предоставлять конгрессменам полный отчет о портах и аэропортах, задействованных при нарушении какими-либо странами санкций против Северной Кореи. Основной целью законопроекта является обеспечение контроля за выполнением резолюций СБ ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами и запрещают поставку в страну вооружений, авиации, ракетных, ядерных и иных технологий.

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