Юрий Трутнев о проекте США по контролю портов: пусть займутся своими делами

Хабаровск, 6 мая, AmurMedia.

США должны заниматься своими внутренними делами, а не заявлять о планах по контролю за портами на Дальнем Востоке России, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Сообщалось, что администрация США может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино в контексте выполнения санкций против КНДР, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости.

«Соединенным Штатам Америки надо заниматься делами Соединенных Штатов Америки. Что касается наших портов, у нас вполне достаточно органов власти и контрольных органов, которые в состоянии проконтролировать исполнение всех международных обязательств, которые взяла на себя Россия», — сказал Трутнев журналистам на просьбу прокомментировать соответствующее решение, принятое палатой представителей конгресса США.