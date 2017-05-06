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06:42 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции призвали СМИ игнорировать утечку переписки из штаба Макрона

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции призвала СМИ воздержаться от публикации данных, содержащихся в утечке из переписок предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

Источник: AP 2017

«…В ожидании собрания комиссии, которое состоится в ближайшие часы, ее председатель обращает внимание средств массовой информации на то чувство ответственности, которое они должны продемонстрировать, поскольку в опасности находятся свободное выражение голосов избирателей и подлинность голосования. Таким образом, он требует от средств массовой информации, и в частности от их интернет-сайтов, не сообщать о содержании этих данных, напоминая, что распространение ложной информации может преследоваться по закону», — говорится в заявлении комиссии.

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WikiLeaks сообщила о «крупной» утечке электронных писем штаба Макрона

Согласно документу, уполномоченный представитель штаба Макрона связался с комиссией после информационной атаки, в результате которой были распространены данные, «часть из которых, вероятно, состоит из ложной» информации.

Ранее организация WikiLeaks сообщила о крупной утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Речь идет о сотнях тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около девяти гигабайт в целом, отмечает WikiLeaks.

Команда Макрона осудила хакерские атаки на электронную почту и заявила о том, что помимо реальных писем были опубликованы фейковые документы.

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