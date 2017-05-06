Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Конгресс США хочет новых санкций против России после шутки Путина
Литва: Москва ответила отказом на просьбу о правовой помощи
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
В ГД считают, что "нормальные люди" не поддержат "Смертный полк"
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
«Боится истерики»: Пушков об отказе Трампа встречаться с Путиным
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
12Бал Met Gala 2017
11Война в карикатурах
9Юбилей Корейской народной армии
07:13 (мск), источник: РБК

Телеканалы США отказались показать рекламный ролик о 100 днях Трампа

Американские телеканалы CNN, ABC, CBS и NBC отказались выпустить в прямой эфир рекламный ролик о достижениях Дональда Трампа в первые 100 дней своего президентства, сообщает Associated Press.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Трамп перечислил свои достижения за 100 дней президентства

В видеоролике журналисты этих телеканалов и телеканала MSNBC появляются в кадре с титром «фейковые новости» на их лицах, пишет агентство.

«Очевидно, что для ведущих СМИ первая поправка важна только тогда, когда она соответствует их собственным политическим взглядам», — цитирует Associated Press слова супруги сына Трампа — Лары Трамп, которая является консультантом администрации Белого дома.

Как отмечает агентство, ролик показали телеканалы Fox News и Fox Business.

Дональд Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в распространении фейковых новостей. В середине февраля он заявил, что The New York Times и телеканалы NBC, ABC, CBS, CNN являются «врагами народа».

Выступая на пресс-конференции за несколько дней до этого Трамп также выразил мнение, что лживые и недостоверные новости являются препятствием для налаживания отношений с Москвой. ​

«Я просто хочу сказать вам, что фальшивые репортажи в СМИ, сделанные вами, ребята, — сказал Трамп, обращаясь к журналистам, — лживые, ужасные, недостоверные новости очень затрудняют переговоры с Россией».

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Хорошие слова.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Литва: Москва ответила отказом на просьбу о правовой помощи
Сборная России с непростой победы стартовала на чемпионате мира
Госдеп США: Тиллерсон рассчитывает на новые встречи с Лавровым
МИД РФ ответил на обвинения Эстонии в нарушении ее границы
Минобороны обвинило Пентагон в зацикленности на «холодной войне»
В Сирии вступил в силу режим прекращения огня
ФСБ рассказала, что делал украинский катер у берегов Крыма
Франция призвала СМИ игнорировать утечку писем из штаба Макрона
Спорт
Единый кулак: сборная России выиграла стартовый матч ЧМ Подопечные Олега Знарка второй крупный турнир подряд начинали против сборной Швеции. В сентябре прошлого года в Торонто на Кубке мира россияне проиграли со счетом 1:2
Авто
Оформлены документы на новый российский внедорожник Нижегородская НПФ «Селеста» запатентовала внешность некоего «многофункционального транспортного средства»
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь