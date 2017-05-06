Телеканалы США отказались показать рекламный ролик о 100 днях Трампа

В видеоролике журналисты этих телеканалов и телеканала MSNBC появляются в кадре с титром «фейковые новости» на их лицах, пишет агентство.
«Очевидно, что для ведущих СМИ первая поправка важна только тогда, когда она соответствует их собственным политическим взглядам», — цитирует Associated Press слова супруги сына Трампа — Лары Трамп, которая является консультантом администрации Белого дома.
Как отмечает агентство, ролик показали телеканалы Fox News и Fox Business.
Дональд Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в распространении фейковых новостей. В середине февраля он заявил, что The New York Times и телеканалы NBC, ABC, CBS, CNN являются «врагами народа».
Выступая на пресс-конференции за несколько дней до этого Трамп также выразил мнение, что лживые и недостоверные новости являются препятствием для налаживания отношений с Москвой.
«Я просто хочу сказать вам, что фальшивые репортажи в СМИ, сделанные вами, ребята, — сказал Трамп, обращаясь к журналистам, — лживые, ужасные, недостоверные новости очень затрудняют переговоры с Россией».