Телеканалы США отказались показать рекламный ролик о 100 днях Трампа

В видеоролике журналисты этих телеканалов и телеканала MSNBC появляются в кадре с титром «фейковые новости» на их лицах, пишет агентство.

«Очевидно, что для ведущих СМИ первая поправка важна только тогда, когда она соответствует их собственным политическим взглядам», — цитирует Associated Press слова супруги сына Трампа — Лары Трамп, которая является консультантом администрации Белого дома.

Как отмечает агентство, ролик показали телеканалы Fox News и Fox Business.

Дональд Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в распространении фейковых новостей. В середине февраля он заявил, что The New York Times и телеканалы NBC, ABC, CBS, CNN являются «врагами народа».