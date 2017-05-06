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08:45 (мск), источник: РБК

СМИ рассказали о предупреждениях Флинну о рисках общения с послом России

Бывшего советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкла Флинна предупреждали об опасностях и рисках поддерживания контактов с российским послом Сергеем Кисляком. По данным источников The Washington Post, переговоры Флинна с российским послом отслеживали спецслужбы.

Источник: РИА "Новости"

Члены переходного штаба президента Дональда Трампа предупреждали бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Майкла Флинна о том, что его общение с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком может нести за собой риски. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

Как отметили собеседники, в ноябре 2016 года члены штаба Трампа обратились к Флинну и сообщили ему, что его разговоры «почти наверняка находятся под контролем» американских спецслужб

По данным издания, чиновники из администрации были обеспокоены тем, что Флинн не может в полной мере оценить мотивы российского посла.

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Специально для этого члены Совета национальной безопасности запросили у администрации Барака Обамы досье на Кисляка, которое ранее подготовило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Этот документ, указывает издание, был подготовлен в течение нескольких дней, однако неизвестно, ознакомился ли с ним Флинн или нет.

По словам одного из источников издания, члены администрации предыдущего президента предоставляли команде Трампа информацию о Кисляке для того, чтобы показать им «масштабы угрозы со стороны России».

Скандал вокруг деятельности генерала-лейтенанта армии США в отставке и бывшего главы Агентства военной разведки страны Майкла Флинна начался в феврале 2017 года, когда он спустя некоторое время после назначения на пост советника Трампа по национальной безопасности решил подать в отставку. Это было, прежде всего, связано с тем, что Флинн не предоставил Белому дому информацию о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. после этого в отношении Флинна было начато расследование.

Комментарии
3
Михаил
И какие же риски? Какую опасность Кисляк мог представлять один для всей Америки? Явно наши послы самые могущественные суперлюди на планете.
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Иван Петров
Это обычная практика спецслужб стран, которые имеют определённые технические возможности.
И Флинн, чиновник нац. безопасности, безусловно знал об этом безо всяких предупреждений.
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Сергей Донченко
Мне кажется, что США уже так избалованы своей исключительностью и отсутствием реальных угроз, что для них даже дуновение ветерка "представляет серьёзную угрозу безопасности".
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