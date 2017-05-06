СМИ рассказали о предупреждениях Флинну о рисках общения с послом России

Члены переходного штаба президента Дональда Трампа предупреждали бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Майкла Флинна о том, что его общение с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком может нести за собой риски. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

Как отметили собеседники, в ноябре 2016 года члены штаба Трампа обратились к Флинну и сообщили ему, что его разговоры «почти наверняка находятся под контролем» американских спецслужб

Как отметили собеседники, в ноябре 2016 года члены штаба Трампа обратились к Флинну и сообщили ему, что его разговоры «почти наверняка находятся под контролем» американских спецслужб

По данным издания, чиновники из администрации были обеспокоены тем, что Флинн не может в полной мере оценить мотивы российского посла.

Специально для этого члены Совета национальной безопасности запросили у администрации Барака Обамы досье на Кисляка, которое ранее подготовило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Этот документ, указывает издание, был подготовлен в течение нескольких дней, однако неизвестно, ознакомился ли с ним Флинн или нет.

По словам одного из источников издания, члены администрации предыдущего президента предоставляли команде Трампа информацию о Кисляке для того, чтобы показать им «масштабы угрозы со стороны России».