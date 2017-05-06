Минобороны упрекнуло Пентагон в зацикленности на «холодной войне» с Россией

Генсек: НАТО надо наращивать силы на востоке, но нельзя допустить новой холодной войны

Томас в своей речи назвал Россию «одной из пяти основных угроз для США» и отметил, что агрессивные действия РФ носят постоянный характер.

«Зашоренность отдельных пентагоновских генералов на стереотипах “холодной войны”, как и непонимание ими реальных угроз безопасности, не должны удивлять. Нас часто спрашивают, чем офицеры российских сил специальных операций отличаются от американских коллег. Мы всегда подчеркиваем, что главными качествами российских офицеров являются ум и решительность», — заявил он.

Он отметил, что «из выступления генерала Томаса нетрудно понять, что в Пентагоне требования к военнослужащим ССО иные, если не сказать больше».