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07:33 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны упрекнуло Пентагон в зацикленности на «холодной войне» с Россией

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что генералы Пентагона зациклены на «холодной войне» с Россией и не понимают реальных угроз безопасности.

Источник: РИА Новости
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Томас в своей речи назвал Россию «одной из пяти основных угроз для США» и отметил, что агрессивные действия РФ носят постоянный характер.

«Зашоренность отдельных пентагоновских генералов на стереотипах “холодной войны”, как и непонимание ими реальных угроз безопасности, не должны удивлять. Нас часто спрашивают, чем офицеры российских сил специальных операций отличаются от американских коллег. Мы всегда подчеркиваем, что главными качествами российских офицеров являются ум и решительность», — заявил он.

Он отметил, что «из выступления генерала Томаса нетрудно понять, что в Пентагоне требования к военнослужащим ССО иные, если не сказать больше».

Вероятно, поэтому они пытаются компенсировать их ястребиной антироссийской риторикой в лучших традициях холодной войны
Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ
Комментарии
2
А Б
Своими словами г-н Конашенков практически оскорбил своих американских коллег, назвав их, по сути, глупыми и нерешительными. Вряд ли имеет смысл обсуждать степень воспитанности и тактичности солдафона, позволяющего себе подобные заявления, но то, что они не красят ни самого Конашенкова, ни остальной генералитет РФ, это однозначно.
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Иван Петров
Это всё делается с целью отжать побольше денег для своего ведомства. Поэтому и выдумываются несуществующие угрозы.
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