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08:30 (мск), источник: 365info.kz

Экс-министру нацэкономики продлили арест

Арест Куандыка Бишимбаева продлили до 10 июня.

Источник: 365info.kz

Арест бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева продлили до 10 июня, сообщает Zakon.kz.

Напомним, Куандык Бишимбаев был снят с должности министра национальной экономики в конце декабря 2016 года, задержан — в январе 2017 года. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, Бишимбаев организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде. 18 апреля защитник экс-министра Салимжан Мусин заявил, что Бишимбаев не признает вины в инкриминуемых ему получении взяток и хищениях.

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