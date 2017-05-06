Экс-министру нацэкономики продлили арест

Арест бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева продлили до 10 июня, сообщает Zakon.kz.

Напомним, Куандык Бишимбаев был снят с должности министра национальной экономики в конце декабря 2016 года, задержан — в январе 2017 года. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере.