Экс-министру нацэкономики продлили арест
Арест Куандыка Бишимбаева продлили до 10 июня.
Арест Куандыка Бишимбаева продлили до 10 июня.
Арест бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева продлили до 10 июня, сообщает Zakon.kz.
Напомним, Куандык Бишимбаев был снят с должности министра национальной экономики в конце декабря 2016 года, задержан — в январе 2017 года. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере.
По версии следствия, Бишимбаев организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде. 18 апреля защитник