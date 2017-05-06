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08:51 (мск), источник: Интерфакс

Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о внесении в Думу закона о проведении в ряде регионов эксперимента по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой.

Источник: AP 2017
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«Законопроектом предусматривается проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях», — говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте кабинета министров.

В документе также определены льготные категории граждан, которые освобождаются от его выплаты. Расходы, связанные с проведением эксперимента, будут осуществляться за счет региональных бюджетов.

«По итогам эксперимента будет принято решение о введении курортного сбора на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения», — проинформировали в правительстве.

Комментарии
12
Андрей Гончаров
Хм...очередной, заведомо провальный, эксперимент.
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СМЕРШ 3 УФ
Ну какие "результаты эксперимента"?
Деньги с людей сдерут! Куда они денутся - не станут же меньше отдыхать?!
Содранное с людей "освоят" и в этом сомнений нет, и тут "куда они денутся" - пилить бюджет они умеют и на то только и способны, что придумать как "наполнить" за счет людей то бы было что пилить.
Так что можно уже сейчас сказать "эксперимент прошел успешно"!
Да, правда, и попомните мои слова, Царь, или кто с его высокопоставленных опричников, обязательно "по итогам" заявит что "нужно только немного снизить" - затем и придумано что бы кому-то немного еще и рейтинга поднять, а нас "осчастливить" этим снижением. У нас процентов 10-ть "законопроектов" и создаются что бы Царь их во благо народа отменил вообще и себе "медальку на грудь", или, как с тем же ПЛАТОНОМ, сразу специально цену назовут большую, а потом "благо" селают снизив ее и тоже "медальку на грудь" кому-то атакую "заботу о народе"!
А мы всё это опять, как всегда, "схаваем" безропотно.
И без кипиша "защитники власти" - я не оппозиция, а констатирую факт только лишь!
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VDV@2006
прикрываясь словом "эксперимент" , власти смотрят, как отреагирует народ! Если в дыбы не встал, значит "эксперимент" прошел хорошо.... и надо его оставить на всегда...
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