Посол США напомнила о необходимости создания антикоррупционного суда в Украине

Дипломат в эфире «Громадського телебачення» отметила, что реформы в сфере правосудия являются критически важными.

«Они важны и для украинцев, которые хотят, чтобы к ним справедливо относились в суде, и для иностранных инвесторов, в случае, если деловые споры дойдут до суда», — сказала посол.

В связи с этим, Йованович напомнила о поддерживаемой США программе в сфере юстиции в Украине, которая, по ее словам, «помогла сформулировать очень важные законы и поправки к Конституции, принятые прошлой весной и осенью».

Также, посол отметила, что в настоящее время при участии США происходит работа со всеми заинтересованными сторонами по формированию нового Верховного суда. «Отдельно мы выделяем одну важную реформу — основание антикоррупционного суда Украины, ведь сейчас в стране есть независимые и способные следователи, есть независимые способные прокуроры. Но для обеспечения результатов, которых хотят украинские граждане, нужна и судебная система, которая также будет независимой», — подчеркнула Йованович.

Она сказала, что реформы — это процесс, и поэтому США заинтересованы в стабильном развитии. «И мы его видим. Думаю, что общие тенденции движутся в правильном направлении», — добавила Йованович.

Как сообщал УНИАН, в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF говорится о том, что антикоррупционный суд Украины должен начать свою деятельность до конца марта 2018 года.