Вячеслав Шпорт: Спасибо за Комсомольск-на-Амуре!

Совещание провел премьер-министр Дмитрий Медведев, в работе принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.

«Хочу Вас лично поблагодарить за Комсомольск-на-Амуре, Дмитрий Анатольевич. Вы там были в 2013 году, когда город утонул, и обратили внимание, что город выпускает самолёты-невидимки (а самолёты-невидимки выпускают всего в двух местах — в Соединённых Штатах Америки и в Комсомольске-на-Амуре), а инфраструктура там не соответствует пятому поколению, она в третьем поколении, может быть, с плюсом. Отток населения из города был 2000 человек в год. Сегодня он сокращается. В прошлом году было уже 850 — не очень здóрово, но уже почти в два с половиной раза меньше. Наша задача — остановить отток населения из города, который делает высокоинтеллектуальную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Процесс этот пошёл», — сообщил Вячеслав Шпорт.

«Мы предполагаем там 11 проектов, которые будут работать с большими предприятиями (это малый и средний бизнес), будут производить авиакомпоненты, элементы бортовых кабельных систем, подвесных агрегатов, крепежа, заниматься механической обработкой. Это те, которые сегодня уже пришли работать в Комсомольск-на-Амуре.

Люди это видят. Есть перспективы — остановился отток. Для нас это очень важно.

Расчётная выручка по проектам локализации — примерно 5 млрд рублей. Расчётная пока. Но отгруженная продукция только по авиастроению за прошлый год — 78 млрд. Это важный момент, — добавил губернатор.