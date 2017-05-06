Вячеслав Шпорт: Спасибо за Комсомольск-на-Амуре!
Хабаровск, 6 мая, AmurMedia.
В правительстве РФ состоялось совещание, посвященное предварительным результатам работы по созданию территорий опережающего
Хабаровск, 6 мая, AmurMedia.
В правительстве РФ состоялось совещание, посвященное предварительным результатам работы по созданию территорий опережающего
Совещание провел
«Хочу Вас лично поблагодарить за
«Мы предполагаем там 11 проектов, которые будут работать с большими предприятиями (это малый и средний бизнес), будут производить авиакомпоненты, элементы бортовых кабельных систем, подвесных агрегатов, крепежа, заниматься механической обработкой. Это те, которые сегодня уже пришли работать в
Люди это видят. Есть перспективы — остановился отток. Для нас это очень важно.
Расчётная выручка по проектам локализации — примерно 5 млрд рублей. Расчётная пока. Но отгруженная продукция только по авиастроению за прошлый год — 78 млрд. Это важный момент, — добавил губернатор.