Андриан Канду: Переход к смешанной системе — пока лучший вариант для Молдовы

«Мы решили уступить и пришли к такому компромиссу. Лучше проявить политическую мудрость и сделать шаг назад, оставив в стороне партийные идеи, которые мы продвигали, и достичь компромисса с парламентской оппозицией и с обществом в целом», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

Политолог Александр Солкан расценил вчерашнее голосование в парламенте как проявление политической зрелости.

«С моей точки зрения, иначе и быть не могло. Важно, что был достигнут компромисс по одному из самых острых вопросов в политической повестке, и что обсуждение продолжится. Договоренность достигнута, а это одно из основных условий, выдвинутых Венецианской комиссией», — отметил политолог Александр Солкан.

Председатель парламента объявил также, что Венецианской комиссии уже сообщили о принятом решении.

«У нас с председателем Венецианской комиссии господином Букиккио состоялся телефонный разговор. Я рассказал ему о компромиссе, найденном в парламенте», — добавил председатель парламента Андриан Канду.