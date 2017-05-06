Стурза: В Кишиневе «страсти» в большинстве. Кто-то сошел с ума

Одни злые, другие в экстазе. Так комментирует бывший премьер Ион Стурза голосование в парламенте, когда ДП, ПСРМ и бывшие депутаты ЛДПМ нашли консенсус и проголосовали за изменение избирательной системы на смешанную и это является объединением проектов ДП и ПСРМ.

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«Один знакомый считает, что в отчаянии, кто-то сошел с ума. Не верю. Это блеф для аборигенов. Хорошо известно, что без положительного заключения Венецианской комиссии за этот проект нельзя голосовать, будь он смешанным, одномандатным или абдоминальным… Это заключение должно прийти не раннее июля месяца. И точно, не будет положительным! Не соблюдаются минимальные критерии — широкий консенсус общества и политического класса», так отреагировал Стурза.

Он считает, что это решение должны принять Майя Санду и Андрей Нэстасе, те, которые представляют реальную оппозицию, и несколько десятков НПО, представляющие гражданское общество.