Стурза: В Кишиневе «страсти» в большинстве. Кто-то сошел с ума
В Кишиневе снова «страсти» в большинстве: одномандатное, смешанное голосование.
В Кишиневе снова «страсти» в большинстве: одномандатное, смешанное голосование.
Одни злые, другие в экстазе. Так комментирует бывший премьер Ион Стурза голосование в парламенте, когда ДП, ПСРМ и бывшие депутаты ЛДПМ нашли консенсус и проголосовали за изменение избирательной системы на смешанную и это является объединением проектов ДП и ПСРМ.
«Один знакомый считает, что в отчаянии,
Он считает, что это решение должны принять Майя Санду и Андрей Нэстасе, те, которые представляют реальную оппозицию, и несколько десятков НПО, представляющие гражданское общество.