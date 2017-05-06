Гимпу комментирует «спешку» в парламенте
Лидер ЛП прокомментировал вчерашние события в парламенте.
Лидер ЛП прокомментировал вчерашние события в парламенте.
Лидер ЛП прокомментировал вчерашние события в парламенте.
В сообщении на своей странице в
Кроме того, лидер либералов считает, что решение парламента идти дальше с одним проектом показывает новый компромисс в парламенте.
Напоминаем, что в пятницу, 5 мая, парламент одобрил два проекта изменений Кодекса о выборах: по одномандатной системе голосования, предложенный Демократической партией, и смешанной системе, предложенный ПСРМ. Впоследствии депутаты решили их объединить и идти дальше с одним проектом. Либералы были против, и в знак протеста, несмотря на то, что они входят формально в правящую коалицию, покинули зал заседаний.