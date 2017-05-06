Гимпу комментирует «спешку» в парламенте

В сообщении на своей странице в Facebook-е Михай Гимпу отмечает, что, по его мнению, поспешность, с которой были приняты решения, «заставляет нас думать, что эта Комиссия не будет сейчас поддерживать изменение системы ни на одномандатную, ни на смешанную».

Кроме того, лидер либералов считает, что решение парламента идти дальше с одним проектом показывает новый компромисс в парламенте.

Напоминаем, что в пятницу, 5 мая, парламент одобрил два проекта изменений Кодекса о выборах: по одномандатной системе голосования, предложенный Демократической партией, и смешанной системе, предложенный ПСРМ. Впоследствии депутаты решили их объединить и идти дальше с одним проектом. Либералы были против, и в знак протеста, несмотря на то, что они входят формально в правящую коалицию, покинули зал заседаний.