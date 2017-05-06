Меркель: НАТО должна показать готовность к обороне, но не обрывать нить диалога с РФ

БЕРЛИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. НАТО должна, с одной стороны, продемонстрировать готовность к обороне, но, с другой, не обрывать нить диалога с Россией. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеоподкасте, который был опубликован на сайте правительства ФРГ.

«Я думаю, что мы, используя этот двойной подход, то есть, с одной стороны, показать мощь, но, с другой, постоянно демонстрировать готовность к диалогу, выбрали правильный путь», — сказала она.

«Для меня было очень важно не обрывать нить диалога с Россией. Поэтому мы все меры реализовывали так, чтобы и впредь соблюдался Основополагающий акт Россия — НАТО и мог заседать Совет Россия — НАТО», — подчеркнула Меркель.

Канцлер напомнила, что решение об усилении присутствия НАТО на восточном и южном флангах было принято и закреплено на саммитах альянса в Уэльсе и Варшаве. «Для меня было важно, чтобы мы, с одной стороны, отреагировали на новую ситуацию с безопасностью. Аннексия Крыма, столкновения на востоке Украины вселили неуверенность в членов НАТО — в Польшу и балтийские страны, а, например, ситуация в Молдавии создает вопросы в Болгарии и Румынии», — утверждала Меркель.