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12:46 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Аброськин говорит о нехватке полицейских в прифронтовой Марьинке

В прифронтовом районе Марьинки не хватает полицейских, в общем не хватает 22 сотрудников Нацполиции.

Источник: Telegraf.com.ua

В прифронтовом районе Марьинки есть недоукомлектованость кадров, а именно не хватает 22 человека.

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Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Он отметил, что наиболее ощутима нехватка кадров в следственном подразделении.

«Говоря о личном составе подразделения, то желающих идти служить в прифронтовой район нет. Сейчас некомплект кадров составляет 22 человека. Наиболее ощутим он в следственном подразделении», — написал Аброськин.

Как сообщалось ранее, в Красногоровке Донецкой области обстреляли район городской больницы, во время обстрела получила осколочное ранение местная жительница.

«Красногоровка. Только что обстреляли район городской больницы, разбиты несколько окон здания. Также повреждения претерпел нежилой частный дом на вул. Грушевского. Во время обстрела получила осколочное ранение местная жительница, 1960 г. н. Сейчас госпитализирована в больницу», — сообщил Аброськин.

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