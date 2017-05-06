Назарбаев назначил замначальника Cлужбы государственной охраны РК
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил заместителя начальника Службы государственной охраны РК, передает корреспондент Tengrinews.kz со.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил заместителя начальника Службы государственной охраны РК, передает корреспондент Tengrinews.kz со.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил заместителя начальника Службы государственной охраны РК, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
«Распоряжением Главы государства Джусипов Азимхан Алиханович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан», — говорится в тексте распоряжения.