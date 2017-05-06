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13:14 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев назначил замначальника Cлужбы государственной охраны РК

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил заместителя начальника Службы государственной охраны РК, передает корреспондент Tengrinews.kz со.

Источник: Tengrinews

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил заместителя начальника Службы государственной охраны РК, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Распоряжением Главы государства Джусипов Азимхан Алиханович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан», — говорится в тексте распоряжения.
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