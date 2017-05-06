Нурсултан Назарбаев вручил ордены и медали военнослужащим и правоохранителям
Открывая церемонию, Глава государства поздравил всех присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества и Днем Победы.
Открывая церемонию, Глава государства поздравил всех присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества и Днем Победы.
Президент Казахстана в канун Дня защитника Отечества и Дня Победы вручил ордены и медали. Открывая церемонию, Глава государства поздравил всех присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества и Днем Победы. сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Орден «Даңқ» I степени был вручен прокурору
Ордена «Даңқ» II степени удостоены председатель Комитета административной полиции министерства внутренних дел И. Лепеха и командующий войсками регионального командования «Запад» министерства обороны Д. Оспанов.
Орденом «Айбын» I степени был награжден первый заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности Д. Бартенов. Орден «Айбын» II степени был вручен заместителю начальника управления департамента Комитета национальной безопасности по городу Астана И. Ауесбаеву, начальнику управления департамента Комитета национальной безопасности по
Ордена «Айбын» III степени удостоены командир отделения церемониального батальона воинской части 0112 Службы обороны объектов Службы государственной охраны Н. Ахметуллин, сержант кадетского корпуса министерства обороны М. Рахимбеков. Медаль «Ерлігі үшін» была вручена старшему оперуполномоченному Департамента внутренних дел Акмолинской области министерства внутренних дел Б. Айтеленову, начальнику оперативного отделения учреждения КА-168/3 Департамента
Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждены начальник управления Службы правительственной связи Комитета национальной безопасности А. Азимбаев, командир войсковой части 41433 министерства обороны С. Елубаев,
Медали «Ерен еңбегі үшін» была удостоена заместитель начальника