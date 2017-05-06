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13:14 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Рустам Минниханов заявил о недопустимости принуждения к участию в акции «Бессмертный полк»

Президент РТ также поручил принять все необходимые меры по обеспечению антитеррористической защищенности во время проведения акции.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 6 мая). Участие в акции «Бессмертный полк» должно быть добровольным, привлечение административного ресурса недопустимо. Об этом заявил сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на утренней планерке в Доме Правительства РТ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что акцию поддерживают многие жители республики, у каждой семьи есть родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне.

«Люди должны идти осознанно, без принуждения. Участие в акции не должно вызывать какую-то негативную реакцию, — отметил Президент РТ. — Это должно быть от души. Я уверен, люди сами захотят выйти. Потому что война коснулась каждой семьи, многие потеряли своих близких».

Отдельно Рустам Минниханов остановился на вопросах безопасности. Президент Татарстана поручил принять все необходимые меры по обеспечению антитеррористической защищенности во время проведения акции «Бессмертный полк» в городах и районах республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, 9 мая Казань присоединится к всероссийской акции «Бессмертный полк». Она стартует в 15.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого и пройдет по маршруту ул. К. Маркса, ул. Лобачевского, ул. Кремлевская, пл. Тысячелетия. Предусмотрено 12 точек входа в колонну «Бессмертного полка». Длина всего маршрута в столице Татарстана составит более 2 км. Возглавит процессию самое большое Знамя Победы площадью более 200 кв.м. Ожидается, что в «Бессмертном полку» примут участие около 100 тыс. человек.

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