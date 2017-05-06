Аксенов: за три года крымчане сохранили мир и уважение друг к другу

Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов, приветствуя участников и гостей крымско-татарского праздника Хыдырлез, который отмечается на 25-м километре трассы Симферополь — Бахчисарай.

«Сегодня наступает определенная хорошая культурная традиция, когда каждое культурное событие, касающееся каждого народа Республики Крым, становится общекрымским республиканским мероприятием. На таких мероприятиях мы демонстрируем дружбу, уважение, любовь друг к другу… Самое дорогое, что было сделано за последние три года, — это то, что мы с вами сохранили мир, уважение и доверие друг к другу. Мы гордимся этим. Этот процесс, который сегодня происходит, является катализатором наших успехов, наших достижений», — подчеркнул Аксенов.

При этом он пожелал все участникам праздника здоровья и успехов. «Поздравляю вас с праздником Хыдырлез, с праздником весны, урожая, желаю всем здоровья, успехов и хорошего настроения в этот праздничный день», — заключил глава РК.