МИД РФ обнародовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии

Как отмечается в сообщении МИД, страны-гаранты, подписавшие меморандум, намерены завершить подготовку карт зон деэскалации и полос безопасности до 4 июня 2017 г., а также предпринять шаги для «отмежевания формирований вооруженной оппозиции от террористических группировок».

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало текст подписанного 4 мая меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Меморандум был подписан Россией, Турцией и Ираном в рамках встречи по Сирии в Астане 4 мая. Документ вступил в силу в день подписания

Меморандум был подписан Россией, Турцией и Ираном в рамках встречи по Сирии в Астане 4 мая. Документ вступил в силу в день подписания

Зоны деэскалации будут созданы в провинции Идлиб и некоторых частях соседних провинций (Алеппо, Латакия и Хама), некоторых районах на севере провинции Хомс, пригороде Дамаска Восточной Гуте и определенных районах на юге Сирии — в провинциях Дераа и Эль-Кунейтра.

На границах районов снижения напряженности организуют зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.

С 6 мая в зонах деэскалации для сторон конфликта вводится запрет на военную активность, включая и полеты авиации. Россия, Иран и Турция при этом договорились принять все необходимые меры для борьбы с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределами.

Гаранты перемирия через 10 дней после подписания меморандума образуют Совместную рабочую группу по деэскалации, которая будет заниматься в том числе определением границ зон деэскалации и зон безопасности. К 27 мая будут подготовлены карты соответствующих районов.

Меморандум рассчитан на полгода с возможностью автоматического продления на аналогичный период. Как отметил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, документ может получить «бессрочное звучание».