Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Опрос показал число россиян, не желающих праздновать День Победы
Как жили Сергей Есенин и Айседора Дункан
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
26-летняя солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини - СМИ
На что способны украинские танки Т-64 - СМИ
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
«Сармат» не даст США быстро начать и выиграть войну с РФ – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
8Дебаты Макрона и Ле Пен
22По миру прошел Первомай
11Подготовка техники к Параду Победы
14:07 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ обнародовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии

С 6 мая в районах, где действует данный режим, для сторон конфликта вводится запрет на военную активность, включая и полеты авиации.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало текст подписанного 4 мая меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении МИД, страны-гаранты, подписавшие меморандум, намерены завершить подготовку карт зон деэскалации и полос безопасности до 4 июня 2017 г., а также предпринять шаги для «отмежевания формирований вооруженной оппозиции от террористических группировок».

Меморандум был подписан Россией, Турцией и Ираном в рамках встречи по Сирии в Астане 4 мая. Документ вступил в силу в день подписания

Положения меморандума

Зоны деэскалации будут созданы в провинции Идлиб и некоторых частях соседних провинций (Алеппо, Латакия и Хама), некоторых районах на севере провинции Хомс, пригороде Дамаска Восточной Гуте и определенных районах на юге Сирии — в провинциях Дераа и Эль-Кунейтра.

Читайте также
Меморандум о зонах деэскалации в Сирии подготовили по поручению Путина

На границах районов снижения напряженности организуют зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.

С 6 мая в зонах деэскалации для сторон конфликта вводится запрет на военную активность, включая и полеты авиации. Россия, Иран и Турция при этом договорились принять все необходимые меры для борьбы с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределами.

Гаранты перемирия через 10 дней после подписания меморандума образуют Совместную рабочую группу по деэскалации, которая будет заниматься в том числе определением границ зон деэскалации и зон безопасности. К 27 мая будут подготовлены карты соответствующих районов.

Меморандум рассчитан на полгода с возможностью автоматического продления на аналогичный период. Как отметил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, документ может получить «бессрочное звучание».

Комментарии
2
Руслан Фахардинцев
Мы делили апельсин,
Много нас,а он-один
Эта долька-для ежа,
Эта долька-для чижа,
Эта долька-для-утят,
Эта долька-для котят,
Эта долька-для бобра,
А для волка-кожура)))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Романов
Интересно, какие меры предусмотрены для нарушителей бесполетной зоны? Будут ли уничтожаться самолеты США?
Насколько широко участие советников России в создании и поддержке этих зон? Не является ли зонирование началом "дележа" территорий Сирии? Как на это отреагируют США, ведущие, пока что, тлф. переговоры с Лавровым?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД РФ обнародовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии
СМИ: Флинна предупреждали о рисках общения с послом России
Сборная России победила Швецию на ЧМ. Оценки хоккеистам
Выборы президента Франции начались на ее заморских территориях
Меркель призвала НАТО показывать мощь и не обрывать диалог с РФ
Что нужно знать об акции «Бессмертный полк» в Москве
ФСБ задержала членов ОПГ по изготовлению поддельных документов
Спорт
Канада и Чехия выдали спектакль, Германия удивила США Что происходило в первый день чемпионата мира, кроме матча Россия — Швеция
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь