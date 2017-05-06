МИД РФ обнародовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии
С 6 мая в районах, где действует данный режим, для сторон конфликта вводится запрет на военную активность, включая и полеты авиации.
С 6 мая в районах, где действует данный режим, для сторон конфликта вводится запрет на военную активность, включая и полеты авиации.
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало текст подписанного 4 мая меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.
Как отмечается в сообщении МИД,
Положения меморандума
Зоны деэскалации будут созданы в провинции Идлиб и некоторых частях соседних провинций (Алеппо, Латакия и Хама), некоторых районах на севере провинции Хомс, пригороде Дамаска Восточной Гуте и определенных районах на юге Сирии — в провинциях Дераа и
На границах районов снижения напряженности организуют зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.
С 6 мая в зонах деэскалации для сторон конфликта вводится запрет на военную активность, включая и полеты авиации. Россия, Иран и Турция при этом договорились принять все необходимые меры для борьбы с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределами.
Гаранты перемирия через 10 дней после подписания меморандума образуют Совместную рабочую группу по деэскалации, которая будет заниматься в том числе определением границ зон деэскалации и зон безопасности. К 27 мая будут подготовлены карты соответствующих районов.
Меморандум рассчитан на полгода с возможностью автоматического продления на аналогичный период. Как отметил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, документ может получить «бессрочное звучание».
Много нас,а он-один
Эта долька-для ежа,
Эта долька-для чижа,
Эта долька-для-утят,
Эта долька-для котят,
Эта долька-для бобра,
А для волка-кожура)))
Насколько широко участие советников России в создании и поддержке этих зон? Не является ли зонирование началом "дележа" территорий Сирии? Как на это отреагируют США, ведущие, пока что, тлф. переговоры с Лавровым?