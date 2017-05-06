ЦТАК: США нужно принести официальные извинения за попытку покушения на руководство КНДР
Ранее министерство госбезопасности КНДР обвинило ЦРУ и Национальную разведывательную службу Республики Корея в подготовке покушения на руководство в Пхеньяне.
Ранее министерство госбезопасности КНДР обвинило ЦРУ и Национальную разведывательную службу Республики Корея в подготовке покушения на руководство в Пхеньяне.
ПХЕНЬЯН, 6 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Соединенным Штатам «следует принести официальные извинения и сурово наказать ключевых преступников, замышлявших осуществить покушение на высшее руководство КНДР».
Об этом говорится в сообщении, распространенном по каналам информационного агентства ЦТАК. Пхеньян отреагировал на нежелание Белого дома и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США прокомментировать опубликованное в пятницу заявление министерства государственной безопасности (МГБ) КНДР о срыве тайной
В последнее время, отмечает ЦТАК, США и марионеточные власти Южной Кореи в попытке изолировать и задушить КНДР «в ходе совместных маневров отрабатывают операции по устранению руководства народной республики с привлечением подразделений сил специального назначения». Одновременно, указывается в сообщении, Вашингтон спонсирует организации, которые «ведут психологическую войну и совершают другие подрывные акции в отношении КНДР».
«Все это свидетельствует о том, что США являются закулисным организатором чудовищных актов государственного терроризма в отношении КНДР, которому не избежать наказания,» — констатирует ЦТАК.
Согласно заявлению МГБ, которое в пятницу было распространено по каналам информационного агентства ЦТАК, ЦРУ и НРС «внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя биохимическую субстанцию».
По свидетельству МГБ, американские и южнокорейские спецслужбы «подкупили идеологически неустойчивого гражданина КНДР по фамилии Ким, превратив его в террориста, настроенного против высших руководителей страны». Как утверждается, он «в 2014 году работал на предприятии по лесозаготовкам в Хабаровском крае», а позднее обосновался в Пхеньяне. Покушение, в соответствии с информацией МГБ, планировалось осуществить в Кумсусанском дворце, где находятся усыпальницы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, или во время военного парада.
МГБ назвало предполагаемые действия ЦРУ и НРС «актом государственного терроризма», а также «инициированным США и Южной Кореей чудовищным преступлением с целью подорвать безопасность и суверенитет» КНДР. В связи с этим Министерство госбезопасности обещало «развернуть антитеррористическую атаку корейского стиля, чтобы смести с лица земли плетущие заговоры разведывательные организации США и Южной Кореи». Все агенты ЦРУ и НРС «будут уничтожены в КНДР до последнего человека», подчеркнуло МГБ.