ЦТАК: США нужно принести официальные извинения за попытку покушения на руководство КНДР

В КНДР заявили о попытках разведслужб США и Южной Кореи убить Ким Чен Ына

Об этом говорится в сообщении, распространенном по каналам информационного агентства ЦТАК. Пхеньян отреагировал на нежелание Белого дома и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США прокомментировать опубликованное в пятницу заявление министерства государственной безопасности (МГБ) КНДР о срыве тайной американо-южнокорейской операции, направленной против руководства народной республики.

В последнее время, отмечает ЦТАК, США и марионеточные власти Южной Кореи в попытке изолировать и задушить КНДР «в ходе совместных маневров отрабатывают операции по устранению руководства народной республики с привлечением подразделений сил специального назначения». Одновременно, указывается в сообщении, Вашингтон спонсирует организации, которые «ведут психологическую войну и совершают другие подрывные акции в отношении КНДР».

«Все это свидетельствует о том, что США являются закулисным организатором чудовищных актов государственного терроризма в отношении КНДР, которому не избежать наказания,» — констатирует ЦТАК.