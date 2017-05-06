Губернатор Назаров «заложил» лес в Омской области

Сегодня, 6 мая, отмечается Всероссийский день посадки леса, приуроченный к Году экологии, в котором традиционно приняла участие и Омска область. Как рассказали в региональном правительстве, губернатор Виктор Назаров возглавил трудовой десант исполнительной власти и вместе с другими чиновниками, активистами, школьниками и местными жителями в Степном лесничестве на территории Таврического района заложили основу для будущего лесного массива.

Было высажено около 20 тысяч сеянцев, и через 10−15 лет на этом месте сформируется лес. Через 2 года саженцы проредят, срубленные деревья продадут населению, а еще через несколько лет — на новогодние елочные базары.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Наша задача — создать «зеленый пояс» вокруг Омска. В этом году на землях лесного фонда должно быть высажено более полумиллиона саженцев хвойных пород. Очень важно, чтобы как можно больше жителей активно участвовало. Поэтому мы уже не первый год весной предоставляем возможность омичам получить саженцы по символической цене. Некоторые горожане приобретают их десятками, чтобы посадить деревья у себя во дворе, возле собственного дома, и я уверен, что они позаботятся о том, чтобы эти саженцы выросли. Сегодня мы высаживаем деревья в Таврическом районе. Это основа будущего леса и посадочный материал, который мы потом раздадим людям.

Всего в акции, проводимой в регионе с 2011 года, приняли участие более 150 человек. На 2017 год губернатором поставлена задача создать «зеленый лесопарковый пояс» вокруг города, для чего в 30-километровой зоне будет высажено не менее 500 тысяч сеянцев хвойных пород.