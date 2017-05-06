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15:38 (мск), источник: Капитал

Украинские танки прибыли в Германию

В Германию доставили технику танкового взвода Вооруженных Сил Украины, который принимает участие в международных танковых соревнованиях «Сильная Европа».

Источник: Капитал

В Германию доставили технику танкового взвода Вооруженных Сил Украины, который принимает участие в международных танковых соревнованиях «Сильная Европа». Об сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Страна.

Отмечается, что отечественным Т-64 будут противостоять немецкие, австрийские и польские экипажи на «Леопард 2», а также американские «Абрамси» и французские «Леклерки».

Вооруженные Силы Украины будет представлять взвод 14 отдельной механизированной бригады из города Владимир-Волынский, который в прошлом году стал победителем танковых соревнований на внутренней арене. Сейчас идет подготовительный этап, во время которого пройдет рекогносцировка огневых участков полигона Графенвир и пристрелка пушек.

Официальная церемония открытия соревнований состоится в воскресенье, 7 мая.

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