Украинские танки прибыли в Германию
В Германию доставили технику танкового взвода Вооруженных Сил Украины, который принимает участие в международных танковых соревнованиях «Сильная Европа».
В Германию доставили технику танкового взвода Вооруженных Сил Украины, который принимает участие в международных танковых соревнованиях «Сильная Европа».
В Германию доставили технику танкового взвода Вооруженных Сил Украины, который принимает участие в международных танковых соревнованиях «Сильная Европа». Об сообщает
Вооруженные Силы Украины будет представлять взвод 14 отдельной механизированной бригады из города
Официальная церемония открытия соревнований состоится в воскресенье, 7 мая.