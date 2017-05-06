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16:15 (мск), источник: Publika.md

НКПМ высказалась в поддержку смешанной избирательной системы

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы высказалась в поддержку смешанной избирательной системы.

Источник: Publika.md

«Мы считаем, что это мудрое решение, которое соответствует столько воле граждан в реформировании политического класса, сколько и в необходимости достичь политического консенсуса. Мы верим, что законопроект, который был вчера утвержден в первом чтении в парламенте Республики Молдова, в скором времени будет принят и в финальном чтении этим летом», — сказали представители Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.

Напомним, что 5 мая в парламенте в первом чтении прошли сразу два закона об изменении системы выборов. Первый — об избрании всех депутатов по одномандатным округам. За проголосовали 52 депутата. Второй — о смешанной системе, когда по округам выбирают половину законодателей, а остальных — как сейчас, по партийным спискам. Тут было 74 голоса за.

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