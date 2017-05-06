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16:36 (мск), источник: РИА Новости

Spiegel рассказал, как Юнкер разозлил Меркель после встречи в Лондоне

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель разозлилась на главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера из-за его высказываний о встрече с британским премьером Терезой Мэй в Лондоне.

Источник: РИА Новости

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на представителей канцелярии Меркель.

Речь идет о встрече, прошедшей в конце апреля перед саммитом ЕС, основной темой которого была дальнейшая стратегия ЕС по Brexit.

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Как сообщала ранее газета Frankfurter Allgemeine, назвавшая встречу в Лондоне «катастрофической», Юнкер в конце встречи заявил: «Я покидаю Даунинг-стрит, будучи в 10 раз более скептично настроенным, чем был раньше». Кроме того, в статье описываются серьезные разногласия, которые обнаружились между главой Еврокомиссии и британским премьером в ходе переговоров.

Мэй отреагировала на статью во Frankfurter Allgemeine заявлением о том, что Брюссель пытается вмешаться в выборы в Великобритании. В пятницу Юнкер на конференции в Италии заявил, что английский язык «медленно, но верно» теряет значимость в Европе.

В канцелярии Меркель полагают, что детали «конфронтационной встречи» раскрыл газете либо сам Юнкер, либо глава его кабинета Мартин Сельмар. «Так накалять атмосферу не слишком полезно», — отметили в ведомстве.

Комментарии
5
А Б
Во время нескольких встреч с Юнкером, о нём сложилось впечатление как о человеке интеллигентном, мягком, тактичном, весьма сдержанном и вежливом. Он всегда тщательно продумывает свои слова, стараясь не допустить бестактности или обидеть своего оппонента. В ходе беседы с Мэй он также вёл себя тактично и сдержанно, не допустив в беседе с ней никаких выражений, которые могли бы быть расценены как невежливые и оскорбительные. Реакция Меркель на слова Юнкера является, надо полагать, её личной интерпретацией диалога председателя Еврокомиссии с премьером Великобритании.
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Дмитрий Егоров
Ну а на самом деле,Юнкер обычный алкоголик со стажем,что видно даже невооружённым взглядом)))Его пьяные дикие выходки транслировались по многим европейским каналам..Кроме того,на многие официальные мероприятия он являлся в состоянии сильного подпития,что уже,мягко говоря,заставляет задуматься о его адекватности.Поэтому его те или иные высказывания всерьёз нельзя,а лидерам и мелкотравчатым политикам Европы необходимо поставить вопрос о направлении Юнкера на принудительное лечение в одну из московских клиник.)
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Патриот Патриотович
Прекрасно!
Мэй, наверняка, высказала этому либерасту то, что думает о гейсоюзе и его пагубном влиянии на нормальных людей.
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