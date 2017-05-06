Spiegel рассказал, как Юнкер разозлил Меркель после встречи в Лондоне

Речь идет о встрече, прошедшей в конце апреля перед саммитом ЕС, основной темой которого была дальнейшая стратегия ЕС по Brexit.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на представителей канцелярии Меркель.

Как сообщала ранее газета Frankfurter Allgemeine, назвавшая встречу в Лондоне «катастрофической», Юнкер в конце встречи заявил: «Я покидаю Даунинг-стрит, будучи в 10 раз более скептично настроенным, чем был раньше». Кроме того, в статье описываются серьезные разногласия, которые обнаружились между главой Еврокомиссии и британским премьером в ходе переговоров.

Мэй отреагировала на статью во Frankfurter Allgemeine заявлением о том, что Брюссель пытается вмешаться в выборы в Великобритании. В пятницу Юнкер на конференции в Италии заявил, что английский язык «медленно, но верно» теряет значимость в Европе.

В канцелярии Меркель полагают, что детали «конфронтационной встречи» раскрыл газете либо сам Юнкер, либо глава его кабинета Мартин Сельмар. «Так накалять атмосферу не слишком полезно», — отметили в ведомстве.