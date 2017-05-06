Spiegel рассказал, как Юнкер разозлил Меркель после встречи в Лондоне
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель разозлилась на главу Еврокомиссии
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель разозлилась на главу Еврокомиссии
Об этом пишет Spiegel со ссылкой на представителей канцелярии Меркель.
Речь идет о встрече, прошедшей в конце апреля перед саммитом ЕС, основной темой которого была дальнейшая стратегия ЕС по Brexit.
Как сообщала ранее газета Frankfurter Allgemeine, назвавшая встречу в Лондоне «катастрофической», Юнкер в конце встречи заявил: «Я покидаю
Мэй отреагировала на статью во Frankfurter Allgemeine заявлением о том, что Брюссель пытается вмешаться в выборы в Великобритании. В пятницу Юнкер на конференции в Италии заявил, что английский язык «медленно, но верно» теряет значимость в Европе.
В канцелярии Меркель полагают, что детали «конфронтационной встречи» раскрыл газете либо сам Юнкер, либо глава его кабинета Мартин Сельмар. «Так накалять атмосферу не слишком полезно», — отметили в ведомстве.
Мэй, наверняка, высказала этому либерасту то, что думает о гейсоюзе и его пагубном влиянии на нормальных людей.