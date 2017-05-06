Аваков: в Украине готовятся провокации на 9 мая

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что министерство располагает информацией о подготовке провокаций во время празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Киеве и других городах на юго-востоке страны. Как сообщается, правоохранителям раздали инструкции пресекать любые противозаконные действия.

«Впереди 9 мая. Как обычно в последнее время различные политические силы попытаются использовать этот день для того, чтобы напомнить о себе любым образом… Мне, как министру внутренних дел, известно о планах провокаций в столице и ряде городов юго-востока Украины», — написал Аваков в субботу на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что «на всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день, подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят ни антиукраинскую символику, ни антиукраинские заявления», а «все соответствующие попытки со стороны жаждущих провокаций сил будут пресечены. Полицейские по всей стране получили очень четкие инструкции».

Аваков добавил, что МВД не допустит создания «предпосылок для внутренней дестабилизации через провокационные символы».