РФ и США подтвердили готовность возобновить действие меморандума о полетах над Сирией
В Минобороны РФ отметили, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.
В Минобороны РФ отметили, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель американского Комитета начальников штабов (КНШ) Джозеф Данфорд в рамках телефонного разговора в субботу подтвердили готовность полностью восстановить выполнение обязательств в рамках меморандума о безопасности полетов над Сирией и работать над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В центре внимания была ситуация в Сирии в контексте договоренностей, достигнутых 4 мая сего года в Астане, о создании зон деэскалации конфликта в отдельных районах Сирии. Подтверждена готовность восстановить в полном объеме выполнение сторонами обязательств в соответствии с
В Минобороны отметили, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Помимо Сирии, военачальники затронули «другие вопросы двусторонней повестки дня», сообщили в военном ведомстве.
«Собеседники договорились о продолжении регулярных контактов», — заключили в Минобороны.
В то же время
Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период. В Минобороны РФ ранее подчеркнули, что подписание соглашения в Астане не означает прекращения борьбы с террористическими группировками «Исламское государство» и «Джебхат-ан-Нусра».