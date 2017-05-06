РФ и США подтвердили готовность возобновить действие меморандума о полетах над Сирией

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель американского Комитета начальников штабов (КНШ) Джозеф Данфорд в рамках телефонного разговора в субботу подтвердили готовность полностью восстановить выполнение обязательств в рамках меморандума о безопасности полетов над Сирией и работать над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В центре внимания была ситуация в Сирии в контексте договоренностей, достигнутых 4 мая сего года в Астане, о создании зон деэскалации конфликта в отдельных районах Сирии. Подтверждена готовность восстановить в полном объеме выполнение сторонами обязательств в соответствии с российско-американским Меморандумом об обеспечении безопасности и предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, а также продолжить работу над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций при ведении операций против ИГИЛ (прежнее название «Исламского государства» — прим. ТАСС) и «Джебхат-ан-Нусры (запрещенные в РФ группировки)», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Помимо Сирии, военачальники затронули «другие вопросы двусторонней повестки дня», сообщили в военном ведомстве.

«Собеседники договорились о продолжении регулярных контактов», — заключили в Минобороны.