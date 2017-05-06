Белорусская армия оснащается по лучшим мировым стандартам — Равков

«Одновременно страна принимает меры для обеспечения своей военной безопасности, продолжается развитие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований. Белорусская армия оснащается по лучшим мировым стандартам. Весомый вклад в этот процесс вносят предприятия отечественного военно-промышленного комплекса, который способен производить наиболее перспективные вооружения, в том числе ракетные», — отметил Андрей Равков.

Беларусь последовательно укрепляет военное сотрудничество со странами ОДКБ, успешно функционирует региональная группировка войск Беларуси и России. Проводимые совместные крупномасштабные учения Вооруженных Сил двух братских стран демонстрируют слаженность органов военного управления, высокую выучку войск. В сентябре этого года пройдут белорусско-российские учения «Запад-2017», направленные на обеспечение военной безопасности Союзного государства.

Министр обратил внимание, что в Беларуси первостепенное внимание уделяется патриотическому воспитанию.

«Именно поэтому в Беларуси никогда и никому не удастся добиться пересмотра истории Великой Отечественной войны, мирового гуманистического значения Великой Победы, на алтарь которой положены миллионы жизней, в том числе и наших соотечественников», — подчеркнул Андрей Равков.