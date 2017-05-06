Додон заявил, что встретится с Эрдоганом 22 мая в Стамбуле

«С нетерпением жду встречи с президентом Турции господином (Тайипом) Эрдоганом. Первая наша встреча состоится в Стамбуле 22 мая. Надеюсь, что в этом году или в начале следующего года все-таки господин Эрдоган приедет к нам в Кишинев и Комрат (административный центр Гагаузской автономии в Молдовы)», — заявил Додон, выступая на четвертом всемирном конгрессе гагаузов, который проходит в Комрате.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Молдавский лидер Игорь Додон заявил в субботу, что встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом 22 мая в Стамбуле.

Турецкий премьер Бинали Йылдырым, находящийся в эти дни с официальным визитом в Молдове, отметил, что 22 мая в Турции под патронатом президента Эрдогана пройдет саммит Организации черноморского экономического сотрудничества.

«Мы будем очень рады, что на его полях состоится встреча между нашими президентами — президентом Додоном и президентом Эрдоганом, чтобы (мы) могли повысить уровень нашего сотрудничества на уровень стратегического», — сказал Йылдырым.

По его словам, в ходе своего нынешнего официального визита вместе с президентом Молдавии обсуждено и принято решение поднять молдавско-турецкие отношения на уровень стратегического сотрудничества.