Додон заявил, что встретится с Эрдоганом 22 мая в Стамбуле
Выступая на четвертом всемирном конгрессе гагаузов, который проходит в Комрате, президент Молдовы объявил о, намеченной на 22 мая, встрече с лидером Турции в Стамбуле.
Выступая на четвертом всемирном конгрессе гагаузов, который проходит в Комрате, президент Молдовы объявил о, намеченной на 22 мая, встрече с лидером Турции в Стамбуле.
КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Молдавский лидер Игорь Додон заявил в субботу, что встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом 22 мая в Стамбуле.
«С нетерпением жду встречи с президентом Турции господином (Тайипом) Эрдоганом. Первая наша встреча состоится в Стамбуле 22 мая. Надеюсь, что в этом году или в начале следующего года
Турецкий премьер Бинали Йылдырым, находящийся в эти дни с официальным визитом в Молдове, отметил, что 22 мая в Турции под патронатом президента Эрдогана пройдет саммит Организации черноморского экономического сотрудничества.
«Мы будем очень рады, что на его полях состоится встреча между нашими президентами — президентом Додоном и президентом Эрдоганом, чтобы (мы) могли повысить уровень нашего сотрудничества на уровень стратегического», — сказал Йылдырым.
По его словам, в ходе своего нынешнего официального визита вместе с президентом Молдавии обсуждено и принято решение поднять
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