Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
В РФ рассказали о плюсах ядерной войны между Россией и США
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
Полина Гагарина назвала дочь редким именем
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
26-летняя солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини - СМИ
На что способны украинские танки Т-64 - СМИ
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
«Сармат» не даст США быстро начать и выиграть войну с РФ – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Война в карикатурах
17:41 (мск), источник: Sputnik.md

Додон заявил, что встретится с Эрдоганом 22 мая в Стамбуле

Выступая на четвертом всемирном конгрессе гагаузов, который проходит в Комрате, президент Молдовы объявил о, намеченной на 22 мая, встрече с лидером Турции в Стамбуле.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Молдавский лидер Игорь Додон заявил в субботу, что встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом 22 мая в Стамбуле.

«С нетерпением жду встречи с президентом Турции господином (Тайипом) Эрдоганом. Первая наша встреча состоится в Стамбуле 22 мая. Надеюсь, что в этом году или в начале следующего года все-таки господин Эрдоган приедет к нам в Кишинев и Комрат (административный центр Гагаузской автономии в Молдовы)», — заявил Додон, выступая на четвертом всемирном конгрессе гагаузов, который проходит в Комрате.

Читайте также
В Кишинёве пройдет молдо-турецкий бизнес-форум

Турецкий премьер Бинали Йылдырым, находящийся в эти дни с официальным визитом в Молдове, отметил, что 22 мая в Турции под патронатом президента Эрдогана пройдет саммит Организации черноморского экономического сотрудничества.

«Мы будем очень рады, что на его полях состоится встреча между нашими президентами — президентом Додоном и президентом Эрдоганом, чтобы (мы) могли повысить уровень нашего сотрудничества на уровень стратегического», — сказал Йылдырым.

По его словам, в ходе своего нынешнего официального визита вместе с президентом Молдавии обсуждено и принято решение поднять молдавско-турецкие отношения на уровень стратегического сотрудничества.

На 5—6 мая был запланирован визит в Молдову президента Турции Тайипа Эрдогана. Однако поездка была отложена.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Специалисты предупреждают: в Молдове начинается сезон комаров и клещей
КНДР потребовала извинений от США за попытку покушения на власти
Немецкие следователи нашли в военной казарме атрибутику вермахта
Словения отыгралась с 0:4, но уступила Швейцарии на ЧМ (видео)
РФ и США возобновят соглашение о безопасности полетов над Сирией
СМИ рассказали, как Юнкер разозлил Меркель после встречи с Мэй
Charlie Hebdo изобразил Ле Пен и Макрона в виде собак
В Ганновере эвакуируют 50 тысяч человек для обезвреживания бомб
Спорт
ЦСКА обыграл «Амкар» и вышел на второе место в чемпионате России Армейцы отстают от лидирующего столичного «Спартака» (26 игр) на семь очков
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь