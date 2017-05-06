Додон: парламент РМ должен срочно рассмотреть проекты о статусе Гагаузии

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. На четвертом всемирном конгрессе гагаузов, который проходит в субботу в Комрате, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что законопроекты, которые касаются особого статуса региона Гагаузии, должны быть приняты парламентом республики в срочном порядке.
«Всегда поддерживал гагаузский народ. Да, было не просто, да и сейчас не просто. К сожалению, после 22 лет мы видим, что не исполняется полностью законодательство. Имею в виду закон об особом статусе Гагаузии», — сказал Додон, выступая на конгрессе.
По его словам, он добьется «того, чтобы были приняты те законодательные изменения, которые все ждут. Речь идет о трех законах, которые сейчас находятся на повестке парламента».
«Их нужно принять в срочном порядке. В качестве президента сделаю все возможное для этого», — сказал Додон.
Он обратил внимание на одобренный в пятницу парламентом в первом чтении едином проекте по изменению Кодекса о выборах, в основе которого — смешанная система голосования.
«В рамках смешанной системы, считаю, что для Гагаузии должна быть четкая квота. Уверен, что эта квота будет прописана в законодательстве, чтобы гагаузы имели возможность напрямую выбирать своих депутатов», — добавил Додон.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдовы, которое создано из населенных пунктов, где более 50% жителей составляли гагаузы или где большинство жителей на референдумах добровольно соглашались войти в автономию.
Отношения между Кишиневом и Комратом обострились в 2014 году после подписания Молдовой соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Тогда в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдовы в Таможенный союз. Большинство также поддержали идею «отложенного статуса автономии», дающего Гагаузии право на самоопределение в случае утери Молдовой независимости. Так жители региона отреагировали на призывы ряда молдавских и румынских политиков к объединению двух стран. Власти Молдовы не признали этот плебисцит.