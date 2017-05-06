Додон: парламент РМ должен срочно рассмотреть проекты о статусе Гагаузии

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. На четвертом всемирном конгрессе гагаузов, который проходит в субботу в Комрате, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что законопроекты, которые касаются особого статуса региона Гагаузии, должны быть приняты парламентом республики в срочном порядке.

«Всегда поддерживал гагаузский народ. Да, было не просто, да и сейчас не просто. К сожалению, после 22 лет мы видим, что не исполняется полностью законодательство. Имею в виду закон об особом статусе Гагаузии», — сказал Додон, выступая на конгрессе.

По его словам, он добьется «того, чтобы были приняты те законодательные изменения, которые все ждут. Речь идет о трех законах, которые сейчас находятся на повестке парламента».