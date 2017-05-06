Павел Филип и премьер Турции посетили Гагаузию

Об этом говорили сегодня в Комрате, где принимали премьер-министра Турции.

«Помимо прямых инвестиций, правительство намерено привлечь иностранную помощь для модернизации экономики Гагаузии. Я благодарю за поддержку турецких властей, которые содействуют более тесной интеграции гагаузского сообщества в молдавском обществе», — сказал премьер-министр Павел Филип.