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17:58 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип и премьер Турции посетили Гагаузию

Центральные власти заинтересованы в привлечении инвестиций в регионы, а особенно — в Гагаузию, где есть большой экономический потенциал.

Источник: Publika.md

Об этом говорили сегодня в Комрате, где принимали премьер-министра Турции.

«Помимо прямых инвестиций, правительство намерено привлечь иностранную помощь для модернизации экономики Гагаузии. Я благодарю за поддержку турецких властей, которые содействуют более тесной интеграции гагаузского сообщества в молдавском обществе», — сказал премьер-министр Павел Филип.

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