Павел Филип и премьер Турции посетили Гагаузию
Центральные власти заинтересованы в привлечении инвестиций в регионы, а особенно — в Гагаузию, где есть большой экономический потенциал.
Центральные власти заинтересованы в привлечении инвестиций в регионы, а особенно — в Гагаузию, где есть большой экономический потенциал.
Об этом говорили сегодня в Комрате, где принимали
«Помимо прямых инвестиций, правительство намерено привлечь иностранную помощь для модернизации экономики Гагаузии. Я благодарю за поддержку турецких властей, которые содействуют более тесной интеграции гагаузского сообщества в молдавском обществе», — сказал