Даурен Абаев подвел итоги работы нового министерства за год

Сегодня, 6 мая 2017 года, прошел ровно год с момента образования министерства. В видеоролике Абаев признался, что регулярная обратная связь с подписчиками не давала расслабиться сотрудникам ведомства и служила хорошей мотивацией для развития.

Также на видео подробно показано, что сумели сделать сотрудники нового министерства за столь короткий срок.