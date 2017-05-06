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18:41 (мск), источник: Tengrinews

Даурен Абаев подвел итоги работы нового министерства за год

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев разместил у себя на странице в Facebook видеоролик, где рассказал о достижениях министерства за год.

Источник: Tengrinews

Сегодня, 6 мая 2017 года, прошел ровно год с момента образования министерства. В видеоролике Абаев признался, что регулярная обратная связь с подписчиками не давала расслабиться сотрудникам ведомства и служила хорошей мотивацией для развития.

Также на видео подробно показано, что сумели сделать сотрудники нового министерства за столь короткий срок.

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