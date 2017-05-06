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18:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Charlie Hebdo изобразил Ле Пен и Макрона в виде собак

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на своем сайте карикатуру на кандидатов в президенты страны Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона в виде собак. Картинка появилась в разделе «Рисунок дня».

Лидер движения «Вперед!» нарисован в образе пуделя, который якобы говорит «Марин, на место!» За ним бежит маленький французский бульдог с лицом бывшего руководителя «Национального фронта» с припиской «Гав?» Надпись, сопровождающая рисунок, гласит: «Макрон в Елисейском дворце».

Это не первое изображение еженедельника на тему выборов во Франции. 25 апреля Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона и его жену Бриджит, которая говорит супругу: «Надень свою непромокаемую куртку, мой котенок».

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая

По итогам первого тура, который прошел 23 апреля, борьбу за пост главы государства продолжают кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набравший 24,01 процента голосов, и Марин Ле Пен, которую поддержали 21,3 процента избирателей.

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