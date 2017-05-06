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19:29 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов ознакомился с ходом посевной кампании

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ"/. 6 мая Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Мелеузовский районы ознакомился с ходом посевных работ.

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По словам главы муниципалитета Рустэма Шамсутдинова, яровой сев предстоит провести на площади 79 тысяч га, в том числе яровых зерновых — 45,1 тысячи га, технических культур — 18,2 тысячи га, кормовых культур — 12,9 тысячи га, картофеля и овощей — 2,8 тысячи га. Обеспеченность семенами составляет 100 процентов от потребности.

Рустэм Хамитов побывал на полях КФХ «Старт», пообщался с работниками, поинтересовался материально-технической оснащённостью хозяйства. Руководитель КФХ Ильдус Шарипов рассказал, что у них имеется вся необходимая техника — от тракторов и комбайнов до сеялок для работы по технологии No-till (нулевая обработка почвы). В этом году посевные работы ведутся на площади более 1 800 га.

По итогам прошлого года в КФХ средняя урожайность озимой пшеницы составила 43,5 ц/га, яровой пшеницы — 21,8 ц/га, ячменя — 33,3 ц/га, сахарной свеклы — 220 ц/га, подсолнечника — 18 ц/га.

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