Рустэм Хамитов ознакомился с ходом посевной кампании
УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ"/. 6 мая Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Мелеузовский районы ознакомился с ходом посевных работ.
УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ"/. 6 мая Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Мелеузовский районы ознакомился с ходом посевных работ.
По словам главы муниципалитета Рустэма Шамсутдинова, яровой сев предстоит провести на площади 79 тысяч га, в том числе яровых зерновых — 45,1 тысячи га, технических культур — 18,2 тысячи га, кормовых культур — 12,9 тысячи га, картофеля и овощей — 2,8 тысячи га. Обеспеченность семенами составляет 100 процентов от потребности.
Рустэм Хамитов побывал на полях КФХ «Старт», пообщался с работниками, поинтересовался
По итогам прошлого года в КФХ средняя урожайность озимой пшеницы составила 43,5 ц/га, яровой пшеницы — 21,8 ц/га, ячменя — 33,3 ц/га, сахарной свеклы — 220 ц/га, подсолнечника — 18 ц/га.