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19:11 (мск), источник: РБК

В «Единой России» раскритиковали идеи Кудрина по пенсионной реформе

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов подверг критике предложения экспертов центра Алексея Кудрина по созданию «приемлемого стандарта жизни для пенсионеров». Идею с повышением пенсионного возраста Неверов назвал «экономией на умерших».

Источник: РИА "Новости"

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов раскритиковал предложения Центра стратегических разработок (ЦСР) экс-министра финансов Алексея Кудрина по пенсионной реформе.

«Вот что предлагает Кудрин — повысить с 2019 года пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, до 63 лет — женщинам. Только 65,9 лет — это средняя продолжительность жизни мужчин в России (и это при том, что в 2015 году это был рекорд страны за историю, включая советский период)», — написал Неверов 6 мая на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что президент России неоднократно подчеркивал, что вопрос о повышении пенсионного возраста ​является очень чувствительным, тонким, требующим неспешного подхода.

«Но Кудрину, конечно, пенсия не нужна, он и без нее прекрасно обойдется», — отмечает Неверов. По его мнению, предлагаемая Кудриным стратегия представляет собой экономию «за счет того, что человек недолго будет получать пенсию». «Экономия на умерших», — делает вывод Неверов.

В минувшую пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников, сообщила, что в материалах стратегии-2035, подготовленной ЦСР Кудрина, содержатся предложения о реформе пенсионной системы. По мысли авторов, предложения должны обеспечить «общественно приемлемый стандарт жизни для пенсионеров». Одна из мер — повышение пенсионного возраста у женщин до 63 лет и у мужчин до 65 лет.

Комментарии
9
Агабала Агабалаев
Не знаю на счет возраста, но насчет стажа он ( не перевариваю его) прав, а то масса людей, которые платили налог 0, получают пенсию почти так же как и кто работал 30 - 40 лет.
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Андрей Гончаров
Точно. Ставленник США. ))
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Оксана Поддубная
За многолетнее плодотворное вредительство Кудрин заслужил, как минимум, всеобщее презрение. А по-хорошему, его давно пора лишить гражданства и выгнать из страны, а не советоваться с ним. Это враг, а не эксперт. Имхо.
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