В «Единой России» раскритиковали идеи Кудрина по пенсионной реформе

«Вот что предлагает Кудрин — повысить с 2019 года пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, до 63 лет — женщинам. Только 65,9 лет — это средняя продолжительность жизни мужчин в России (и это при том, что в 2015 году это был рекорд страны за историю, включая советский период)», — написал Неверов 6 мая на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что президент России неоднократно подчеркивал, что вопрос о повышении пенсионного возраста ​является очень чувствительным, тонким, требующим неспешного подхода.

«Но Кудрину, конечно, пенсия не нужна, он и без нее прекрасно обойдется», — отмечает Неверов. По его мнению, предлагаемая Кудриным стратегия представляет собой экономию «за счет того, что человек недолго будет получать пенсию». «Экономия на умерших», — делает вывод Неверов.

В минувшую пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников, сообщила, что в материалах стратегии-2035, подготовленной ЦСР Кудрина, содержатся предложения о реформе пенсионной системы. По мысли авторов, предложения должны обеспечить «общественно приемлемый стандарт жизни для пенсионеров». Одна из мер — повышение пенсионного возраста у женщин до 63 лет и у мужчин до 65 лет.