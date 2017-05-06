Кличко открыл обновленную Почтовую площадь

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Киевский городской голова Виталий Кличко открыл реконструированную наземную часть Почтовой площади и скульптуру в честь основателей Киева.

Как сообщили в пресс-службе киевского городского головы, на верхней части пешеходной зоны Почтовой площади, которая выходит на Владимирский спуск, установлена скульптурная композиция авторства столичного художника Владимира Журавля.

Это фигуры четверых детей — трех мальчиков и девочки — прообразы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди, которые запускают бумажные кораблики по Днепру. «Они играют корабликами на карте города. Можно там постоять, рассматривая карту, посмотреть на то, каким стал Киев», — сказал городской голова.

На карте отмечены интересные для туристов места: памятники, церкви, парки и т. п. В пресс-службе также сообщили, что на Почтовой площади расширили прогулочную зону и обустроили, кроме центрального, проход по тротуарной части Владимирского спуска через новую смотровую площадку. На площади работает фонтан, обустроены клумбы и газоны, высажены молодые деревья.

На Почтовую площадь Кличко спустился на фуникулере, возле верхнего выхода которого осмотрел первый установленный в Киеве автоматический туалет, стилизованный под старинную тумбу для афиш.

Как отметили в пресс-службе, внутри кабина туалета полностью автоматизирована, после использования унитаз и пол дезинфицируются, чтобы принять следующего посетителя. Этот процесс занимает одну минуту. Стоимость услуги — 1 гривна. До конца года в столице планируют установить 10 таких кабин. Кличко отметил, что за последние годы во многих общественных туалетах, которые передали частным структурам, открыли различные заведения. «Сейчас мы через суды возвращаем эти помещения в собственность города. А до конца года мы планируем установить 10 таких новых современных туалетов, хотя на самом деле Киеву нужны сотни подобных туалетов», — сказал мэр.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что реконструкция наземной части Почтовой площади будет полностью завершена к началу мая 2017 года.