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20:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Олланд пообещал «не оставить без ответа» хакерскую атаку на штаб Макрона

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что взлом хакерами переписки команды кандидата на главный пост в стране Эмманюэля Макрона хакерами «не останется без ответа». Об этом в субботу, 6 мая, сообщает Yahoo! News.

Источник: AP 2017

«Мы знали о существовании подобных рисков во время проведения президентской кампании, поскольку это уже случалось в других местах. Ничто не останется без ответа», — отметил французский лидер.

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В ночь на 6 мая, за сутки до второго тура президентских выборов, организация WikiLeaks опубликовала массив документов команды Макрона. Речь идет о 9 гигабайтах файлов. Соратники основателя движения «Вперед!» считают, что они стали жертвами «скоординированной хакерской операции».

Национальная комиссия по наблюдению за выборами президента Франции обратилась к СМИ с просьбой не использовать обнародованные документы, поскольку они могут содержать ложные сведения.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. По итогам первого тура, который прошел 23 апреля, борьбу за пост главы государства продолжают кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набравший 24,01 процента голосов, и Марин Ле Пен, которую поддержали 21,3 процента избирателей.

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Комментарии
14
СМЕРШ 3 УФ
честному человеку скрывать нечего и любой взлом его переписки может только подтвердить что это честный человек!
Макрон честный человек?
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А Б
Нет никаких сомнений в том, что Олланд приложит все силы и возможности для выполнения своего обещания, поскольку взлом серверов штаба Макрона может иметь самые серьёзные последствия для его работы. Надо полагать, Олланд хорошо знаком с возможностями спецслужб Франции, иначе не стал бы делать таких обещаний.
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ВАСИЛИСА КРАСАВИШНА
ой еееёй,чаво бууудддет то...
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