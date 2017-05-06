Минобороны оценило обстановку в Сирии за первые сутки действия меморандума

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. К концу первых суток действия меморандума о создании зон деэскалации в Сирии обстановка всеми сторонами оценивается как стабильная, сообщает в субботу Минобороны России.
Так ведомство прокомментировало сообщения ряда западных СМИ о том, что после вступления документа в силу в провинции Хама произошли боестолкновения между сирийской армией и оппозицией.
Как пояснили в Минобороны, ночью 6 мая в районе населенного пункта Зеллакият в Хаме сирийские правительственные войска подверглись обстрелу со стороны группы боевиков. Подразделения САА не стали открывать ответный огонь, оперативно направив через российский Центр примирения запрос Турции о том, являются ли нападающие бойцами оппозиции, либо террористами.
После получения подтверждения от турецкой стороны об их принадлежности к формированиям "Джебхат ан-Нусры"* огневые точки террористов были подавлены
Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра. Меморандум вступил в силу в день его подписания.
* Террористическая организация, запрещенная в России.