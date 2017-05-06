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21:38 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны оценило обстановку в Сирии за первые сутки действия меморандума

В ведомстве опровергли сообщения западных СМИ о боях между сирийской армией и оппозицией, пояснив, что правительственные войска подверглись нападению террористов «Джебхат ан-Нусры».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. К концу первых суток действия меморандума о создании зон деэскалации в Сирии обстановка всеми сторонами оценивается как стабильная, сообщает в субботу Минобороны России.

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Так ведомство прокомментировало сообщения ряда западных СМИ о том, что после вступления документа в силу в провинции Хама произошли боестолкновения между сирийской армией и оппозицией.

Как пояснили в Минобороны, ночью 6 мая в районе населенного пункта Зеллакият в Хаме сирийские правительственные войска подверглись обстрелу со стороны группы боевиков. Подразделения САА не стали открывать ответный огонь, оперативно направив через российский Центр примирения запрос Турции о том, являются ли нападающие бойцами оппозиции, либо террористами.

После получения подтверждения от турецкой стороны об их принадлежности к формированиям "Джебхат ан-Нусры"* огневые точки террористов были подавлены
Минобороны
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Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра. Меморандум вступил в силу в день его подписания.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментарии
1
А Б
Если следовать логике сообщения, МО РФ противоречит само себе. Создание зон деэскалации предусматривало полное прекращение всеми сторонами боевых действий. Если бы это было так на самом деле, то обстановку можно было бы расценивать как стабильную, о чём и сообщило МО РФ. Однако, далее в сообщении говорится, что сирийские правительственные войска подверглись обстрелу со стороны группы боевиков, после чего их, боевиков, огневые точки были подавлены. Надо полагать, что подавление было осуществлено путём ответных боевых действий. Возникает вопрос - в каком же варианте сообщение соответствует действительности, т.к. боевые действия между правительственными войсками и боевиками не могут характеризовать обстановку как стабильную.
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