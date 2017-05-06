Янукович и его окружение украли годовой бюджет Украины — ГПУ
Как заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, на протяжении правления
Как заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, на протяжении правления
КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. На протяжении правления
По словам Енина, преступная организация Януковича включала в себя несколько групп влияния.
«По версии следствия их сегодня 7. Мы детально проанализировали деятельность одного из семи крыльев преступной организации — это крыло, которое действовало под крышей Курченко, Клименко. Указанные лица контролировали деятельность определенных сфер народного хозяйства Украины. Они только с Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно 100 млн долл. кэшем. Это были так называемые налоговые площадки», — рассказал заместитель генпрокурора.
Далее, по словам Енина, деньги пропускались через круг
«Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельность предприятий с внешним миром. То есть речь идет о деятельности международного “отмывочного” хаба, где деньги отмывались за границу, а дальше уже “отбеленные” использовались на приобретение недвижимости, футбольных клубов, яхт, депутатских голосований, или так называемое реинвестирование в Украину — то есть покупка облигации внутреннего государственного займа», — заявил заместитель генпрокурора.
Ранее политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, комментируя ситуацию с изъятием судом 1,5 миллиарда долларов у окружения Виктора Януковича в бюджет Украины, заявил, что конфискованные деньги оказались не деньгами, а фактически долговыми расписками.