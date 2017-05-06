Янукович и его окружение украли годовой бюджет Украины — ГПУ

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. На протяжении правления экс-президента Виктора Януковича было украдено около 40 миллиардов долларов. За 2,5 года Янукович и его окружение украли примерно один государственный бюджет Украины. Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин в эфире UMN.

«По версии следствия их сегодня 7. Мы детально проанализировали деятельность одного из семи крыльев преступной организации — это крыло, которое действовало под крышей Курченко, Клименко. Указанные лица контролировали деятельность определенных сфер народного хозяйства Украины. Они только с Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно 100 млн долл. кэшем. Это были так называемые налоговые площадки», — рассказал заместитель генпрокурора.

Далее, по словам Енина, деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций.

«Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельность предприятий с внешним миром. То есть речь идет о деятельности международного “отмывочного” хаба, где деньги отмывались за границу, а дальше уже “отбеленные” использовались на приобретение недвижимости, футбольных клубов, яхт, депутатских голосований, или так называемое реинвестирование в Украину — то есть покупка облигации внутреннего государственного займа», — заявил заместитель генпрокурора.

Ранее политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, комментируя ситуацию с изъятием судом 1,5 миллиарда долларов у окружения Виктора Януковича в бюджет Украины, заявил, что конфискованные деньги оказались не деньгами, а фактически долговыми расписками.