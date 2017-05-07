WikiLeaks заявила, что нашла российский след в утечке писем штаба Макрона

«#MacronLeaks (хэштэг, обозначающий утечку писем команды Макрона — ред.): имя сотрудника подрядной компании российского правительства “Эврика” появляется девять раз в данных по просочившемуся архиву xls_cendric.rar», — написала организация в своем микроблоге Twitter.
При этом WikiLeaks сопровождает пост снимком экрана, на котором изображена таблица с датами. В ней фигурирует Рошка Георгий Петрович.
Wikileaks не уточняет, какая конкретно компания «Эврика» имеется в виду. При этом Wikileaks указывает, что речь идёт о компании, «получившей, по данным российских СМИ, лицензию ФСБ на деятельность по защите гостайны». Среди российский компаний в области IT есть компания «Эврика», постоянными клиентами которой, как заявлено на ее официальном сайте, являются МИД, Минэкономразвития, Минздрав, ФТС, ЦБ, ПФР и Счётная палата РФ.
На сайте «Эврики» также сообщается, что она предлагает продукцию и решения в соответствии с «полученными на заявленные виды деятельности лицензиями и сертификатами».
Комментариями компании «Эврика» РИА Новости пока не располагает.
Ранее команда кандидата в президенты Франции, лидера движения «Вперед» и экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона заявила о хакерской атаке на электронную почту представителей движения, в результате чего предположительно произошла утечка данных.
При этом издание Monde писало, что говорить о причастности России к инциденту сейчас нельзя. «Установление ответственных за кибератаки представляет собой длительный и комплексный процесс, который займет много дней или недель», — сообщала газета.
В воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов. За президентское кресло ведут борьбу лидер движения «Вперед», экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (21,3%).