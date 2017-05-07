WikiLeaks заявила, что нашла российский след в утечке писем штаба Макрона

Источник: AFP 2017

«#MacronLeaks (хэштэг, обозначающий утечку писем команды Макрона — ред.): имя сотрудника подрядной компании российского правительства “Эврика” появляется девять раз в данных по просочившемуся архиву xls_cendric.rar», — написала организация в своем микроблоге Twitter. При этом WikiLeaks сопровождает пост снимком экрана, на котором изображена таблица с датами. В ней фигурирует Рошка Георгий Петрович.

Wikileaks не уточняет, какая конкретно компания «Эврика» имеется в виду. При этом Wikileaks указывает, что речь идёт о компании, «получившей, по данным российских СМИ, лицензию ФСБ на деятельность по защите гостайны». Среди российский компаний в области IT есть компания «Эврика», постоянными клиентами которой, как заявлено на ее официальном сайте, являются МИД, Минэкономразвития, Минздрав, ФТС, ЦБ, ПФР и Счётная палата РФ. На сайте «Эврики» также сообщается, что она предлагает продукцию и решения в соответствии с «полученными на заявленные виды деятельности лицензиями и сертификатами».