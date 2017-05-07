Владивосток трясут политические страсти вокруг Навального

Во Владивостоке продолжаются политические страсти, сообщает корреспондент РИА VladNews. После произошедших накануне событий (арест на 15 суток занимавшегося открытием штаба Навального в приморской столице Дмитрия Зубарева 5 мая, а также допроса координатора Софьи Кривцовой в 6 утра в качестве свидетеляпо вопросам о митинге 26 марта) активисты предлагают в знак протеста против действий полиции провести политическое собрание на Привокзальной площади города 8 мая. Начало — в 13:00.

Как отмечают представители штаба Алексея Навального, подготовка открытия штаба во Владивостоке продолжается, и штаб будет открыт в уже определенный срок — 15 мая, без сдвигов даты.

Напомним, Владивосток станет одним из 10 городов, в которых в период с 12 по 22 мая будут открыты предвыборные штабы Навального (среди городов ДФО в их числе будут также Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре).

В то же время, как отмечают в центральном штабе Алексея Навального, в ряде городов идет активное сопротивление созданию штабов оппозиции. В шести городах России возникли проблемы с уже арендованными помещениями (договоры расторгаются собственниками в одностороннем порядке, в части этих случаев представителям штабов владельцы объяснили это угрозами в их адрес).

«Чувствую, поездка на Дальний Восток на следующей неделе у нас веселая будет,» — пишет в своем FaceBook глава избирательного штаба оппозиционера, баллотирующегося в президенты РФ, Леонид Волков.