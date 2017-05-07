Внезапная проверка подразделений антитеррора ВВО состоялась в Хабаровске

Хабаровск, 7 мая, AmurMedia.

Подразделения противодействия терроризму Восточного военного округа были подняты по учебной тревоге в Хабаровске. Подразделения антитеррора блокировали условных террористов в помещении контрольно-пропускного пункта, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВВО.

Сигнал о попытке незаконного вооруженного формирования прорваться на территорию штаба округа поступил от дежурной смены.

Подразделения антитеррора при поддержке группы усиления на бронеавтомобилях «Тигр» блокировали условных террористов в помещении контрольно-пропускного пункта. Установив дымовую завесу с целью дезориентации снайпера нападавших, военнослужащие нейтрализовали условных террористов, не позволив им покинуть помещение.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, роль условных террористов сыграли военнослужащие подразделений специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

Также в ходе проверки были отработаны вопросы эвакуации условно раненого военнослужащего и проведения химической разведки местности на наличие отравляющих веществ.