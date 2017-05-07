Внезапная проверка подразделений антитеррора ВВО состоялась в Хабаровске
Бойцы блокировали «террористов» в помещении
Бойцы блокировали «террористов» в помещении
Хабаровск, 7 мая, AmurMedia.
Подразделения противодействия терроризму Восточного военного округа были подняты по учебной тревоге в Хабаровске. Подразделения антитеррора блокировали условных террористов в помещении
Сигнал о попытке незаконного вооруженного формирования прорваться на территорию штаба округа поступил от дежурной смены.
Подразделения антитеррора при поддержке группы усиления на бронеавтомобилях «Тигр» блокировали условных террористов в помещении
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, роль условных террористов сыграли военнослужащие подразделений специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.
Также в ходе проверки были отработаны вопросы эвакуации условно раненого военнослужащего и проведения химической разведки местности на наличие отравляющих веществ.