В Казахстане празднуют День защитника Отечества и 25-летие Вооруженных сил

В Астане к празднику развернется масштабный военный парад на площади «Қазақ елi». Для участия в демонстрации в столицу приехало около четырех тысяч военнослужащих. Что увидят казахстанцы — в материалах корреспондента агентства, побывавшей на репетициях, — «Улыбаемся, улыбаемся!»: В Астане готовятся к военному параду и «Как военная авиабаза в Астане нашествие пережила».

Как сообщалось ранее, из-за парада сегодня в Астане до 15:00 будут изменены схемы движения 15 автобусных маршрутов.

Вместе с тем попасть на площадь «Қазақ елi» можно только по пригласительным билетам.