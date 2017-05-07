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07:55 (мск), источник: Newtimes.kz

В Казахстане празднуют День защитника Отечества и 25-летие Вооруженных сил

25 лет назад президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Вооруженных сил Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».

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В Астане к празднику развернется масштабный военный парад на площади «Қазақ елi». Для участия в демонстрации в столицу приехало около четырех тысяч военнослужащих. Что увидят казахстанцы — в материалах корреспондента агентства, побывавшей на репетициях, — «Улыбаемся, улыбаемся!»: В Астане готовятся к военному параду и «Как военная авиабаза в Астане нашествие пережила».

Как сообщалось ранее, из-за парада сегодня в Астане до 15:00 будут изменены схемы движения 15 автобусных маршрутов.

Вместе с тем попасть на площадь «Қазақ елi» можно только по пригласительным билетам.

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