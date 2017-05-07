В Казахстане празднуют День защитника Отечества и 25-летие Вооруженных сил
25 лет назад президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Вооруженных сил Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».
25 лет назад президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Вооруженных сил Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».
В Астане к празднику развернется масштабный военный парад на площади «Қазақ елi». Для участия в демонстрации в столицу приехало около четырех тысяч военнослужащих. Что увидят казахстанцы — в материалах корреспондента агентства, побывавшей на репетициях, — «Улыбаемся, улыбаемся!»: В Астане готовятся к военному параду и «Как военная авиабаза в Астане нашествие пережила».
Как сообщалось ранее,
Вместе с тем попасть на площадь «Қазақ елi» можно только по пригласительным билетам.