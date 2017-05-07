Лавров рассказал об отказе ЕС от политизации отношений с Россией

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что в Евросоюзе наметилась тенденция к отказу от идеологизированных и политизированных подходов в отношениях с Россией. Эта тенденция, по словам министра, постепенно укрепляется. Такое заявление глава МИД РФ сделал в интервью телеканалу «Мир», которое цитирует ТАСС.

Ситуацию, «когда политику, политизированные, идеологизированные подходы некоторые европейские и западные партнеры пытаются ставить выше коренных экономических интересов своих стран, своих граждан», Лавров назвал ненормальной «аномалией».

При этом министр отметил, что в ЕС до сих пор существует «агрессивное меньшинство», которое последовательно протестует против восстановления отношений с Россией.