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07:25 (мск), источник: Известия.Ру

Лавров рассказал об отказе ЕС от политизации отношений с Россией

По словам главы МИД РФ, такая тенденция наметилась в последнее время и укрепляется.

Источник: AP 2017
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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что в Евросоюзе наметилась тенденция к отказу от идеологизированных и политизированных подходов в отношениях с Россией. Эта тенденция, по словам министра, постепенно укрепляется. Такое заявление глава МИД РФ сделал в интервью телеканалу «Мир», которое цитирует ТАСС.

Ситуацию, «когда политику, политизированные, идеологизированные подходы некоторые европейские и западные партнеры пытаются ставить выше коренных экономических интересов своих стран, своих граждан», Лавров назвал ненормальной «аномалией».

При этом министр отметил, что в ЕС до сих пор существует «агрессивное меньшинство», которое последовательно протестует против восстановления отношений с Россией.

Есть позиции тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией, есть позиции тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика
Сергей Лавров
Глава МИД РФ

Как сообщали «Известия», на встрече с ним в апреле глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз заинтересован в сотрудничестве с российской стороной по ряду вопросов. «Перед нами стоят общие вызовы, и есть темы для сотрудничества», — заявила она.

Комментарии
4
ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
«Перед нами стоят общие вызовы, и есть темы для сотрудничества», — заявила Могерини , забыв добавить, что эти темы и вызовы - до того *сЮкретновые*, что сотрудничество по ним - невозможно. :-)
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Оксана Поддубная
Он еще на гармошке играет и ненормативную лексику знает не плохо. С Ваенгой матерные частушки поет.
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Эдуард Иванов
Общие вызовы, это положение геев в Чечне. Это поддержка онижедетей Навального. Это переживания за рабскую долю жителей Крыма под пятой российского агрессора. Короче, ЕС много чего еще может предложить для обсуждения.
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