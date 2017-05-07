Лавров рассказал об отказе ЕС от политизации отношений с Россией
По словам главы МИД РФ, такая тенденция наметилась в последнее время и укрепляется.
По словам главы МИД РФ, такая тенденция наметилась в последнее время и укрепляется.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что в Евросоюзе наметилась тенденция к отказу от идеологизированных и политизированных подходов в отношениях с Россией. Эта тенденция, по словам министра, постепенно укрепляется. Такое заявление глава МИД РФ сделал в интервью телеканалу «Мир», которое цитирует ТАСС.
Ситуацию, «когда политику, политизированные, идеологизированные подходы некоторые европейские и западные партнеры пытаются ставить выше коренных экономических интересов своих стран, своих граждан», Лавров назвал ненормальной «аномалией».
При этом министр отметил, что в ЕС до сих пор существует «агрессивное меньшинство», которое последовательно протестует против восстановления отношений с Россией.
Есть позиции тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией, есть позиции тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика
Как сообщали «Известия», на встрече с ним в апреле глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз заинтересован в сотрудничестве с российской стороной по ряду вопросов. «Перед нами стоят общие вызовы, и есть темы для сотрудничества», — заявила она.