Украина выпустила ко Дню памяти плакат о бойцах УПА и Красной армии

Как говорится в сообщении на сайте Института национальной памяти Украины, в этом году празднование Дня памяти и примирения пройдет под лозунгом «Украинцы в рядах объединенных наций победили агрессора».

Таким образом, организаторы хотят отметить вклад в победу над нацистской Германией не только украинцев, которые воевали в рядах армии Советского Союза, но и украинцев, которые принимали участие в этой войне в рядах армий других стран антигитлеровской коалиции.

В качестве визуальной иллюстрации институт изготовил плакат, который будет размещен в украинских городах, с изображением офицера Красной армии Ивана Залужного и бойца УПА Степана Петраша. При этом под фотографией размещена надпись: «Победители над нацизмом».