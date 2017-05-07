Что будет с молдавским «безвизом» в случае победы Марин Ле Пен

Главное политическое события 7 мая — второй тур президентских выборов во Франции. В схватке за президентское кресло схлестнулись Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Эксперты делают ставку на Макрона и прочат ему уверенную победу. Однако сюрпризов в мировой политике никто не отменял — достаточно вспомнить итоги президентских выборов в США.

Что будет с Францией, Европейским союзом и его внешней и внутренней политикой в случае победы Марин Ле Пен? И что будет с безвизовым режимом нашей страны в случае ее триумфа?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит Руководитель центра Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, доктор политических наук Татьяна Зверева.