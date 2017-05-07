Назарбаев: армия РК должна быть готова дать отпор любой угрозе

АСТАНА, 7 мая — Sputnik. Казахстанская армия должна быть готова дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на военном параде в воскресенье, 7 мая.

Президент поздравил с 25-летием Вооруженных сил Казахстана всех, кто служит в Вооруженных силах и правоохранительных органах.

«Сегодня вместе со всей страной Вооруженные силы переживают исторический этап своей модернизации. Принципиально новым направлением деятельности силового блока является борьба с терроризмом. Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила», — заявил Назарбаев.

Глава государства отметил, что люди в военной форме должны стать «эталоном чести, справедливости, примером для будущих поколений».

«Дата рождения войск совпадает с Днем защитника отечества и дает старт празднику Великой Победы. Мы безмерно благодарны героям той страшной войны, которые ценой сверхусилий одолели фашизм. Ваш беспримерный подвиг будет всегда в сердцах благодарных потомков», — продолжил Назарбаев.

Вместе с тем он отметил, что забота об обороне и безопасности Казахстана — это священный долг и обязанность каждого гражданина страны.

«Не только армия, весь народ стоит на страже государства, стабильности, мира и независимости. У нас нет врагов ни в одной точке земного шара, мы строим отношения дружбы и доверия по всему периметру с нашими соседями. Мы дружны с ними, помним мудрый завет, что единственная мирное соглашение дороже ста побед. Поэтому мы из поколения в поколение передаем наше главное наследие — мир, согласие, единство нашего народа», — добавил он.

Вооруженные силы всегда будут оставаться главной опорой независимости Казахстана, заключил президент.