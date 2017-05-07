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10:13 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Слободян рассказал о недопуске в Украину двух российских журналистов

Пограничники не пустили в Украину еще двух российских журналистов.

Источник: Telegraf.com.ua

В воскресенье Государственная пограничная служба не пропустила в Украину и запретила въезд на 3 года еще двум российским журналистам, которые без разрешения посещали Крым. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook, передает Украинская правда.

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«Сегодня утром Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на 3 года еще двум журналисткам российского издания, которые нарушали законодательство Украины и посещали временно оккупированный полуостров через временно закрытые пункты пропуска», — написал он.

Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который дает право для пересечение границы.

«При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины», — добавил Слободян.

Как сообщалось, 6 мая украинские пограничники отказали в праве пересечения границы фотожурналисту российских информагентств Russia Roday и «РИА Новости» Рамилю Ситдикову, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса «Евровидение-2017».

Светник главы МВС Украины Антон Геращенко заявил, что аккредитованные на «Евровидение» российские журналисты, которые ранее нарушали границу, незаконно посещая Крым, не будут допущены на территорию Украины.

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